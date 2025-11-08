Le ganó 3-1 por la 4ª fecha de la Zona 11 del Torneo Regional Amateur. En el otro partido, CEC de Trelew goleó 3-0 a Camioneros. La tabla tiene tres líderes.

Newbery le quitó el invicto a la CAI en el Torneo Regional

En duelo entre equipos comodorenses, Jorge Newbery le ganó este sábado de visitante 3-1 a Comisión de Actividades Infantiles y de esa manera le quitó el invicto al conjunto “azzurro”, tras jugarse la cuarta fecha de la Zona 11 -Región Patagonia- del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol.

En el Estadio Municipal de Km 3, y con el arbitraje de Carlos Rujano, el que empezó ganando fue la CAI por un gol marcado por Gerónimo Salas a los 12 minutos de juego.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Hugo Barrientos, llegó al empate a poco del final de la etapa inicial a través de Marcos Ruizies.

En el segundo tiempo, el “Aeronauta” aumentó por intermedio de Arturno Mendoza con un gran tiro libre, mientras que a los 42’, el propio Mendoza marcó el definitivo el 3-1.

En este partido, se fue expulsado en el local Lucas Palma, mientras que en el descuento, el que vio la roja fue Tahiel Cárcamo, del elenco ganador.

Por su parte, en el otro partido de la zona, el Club Empleados de Comercio de Trelew goleó de local 3-0 a Camioneros de Caleta Olivia.

En el primer tiempo marcaron Mauricio Barriga (21’) y Jorge Velásquez (44’), mientras que a los 3’ de la segunda etapa, Velásquez volvió a convertir.

De esa manera, el elenco del Valle chubutense se ubica primero, junto a Newbery y CAI, los tres con 7 puntos, y cierra las posiciones Camioneros con solo una unidad.

En la próxima fecha, CAI visitará a Camioneros, mientras que Newbery recibirá al CEC, en una jornada que será clave de cara a la clasificación a la siguiente instancia.

……………………………

Panorama de la 4ª fecha

SABADO 8

En el Estadio Municipal - Comodoro Rivadavia

- CAI 1 / Jorge Newbery 3.

En el Estadio 26 de Septiembre - Trelew

- Club Empleados de Comercio 3 / Camioneros 0.

Próxima fecha

- Camioneros vs CAI.

- Jorge Newbery vs Club Empleados de Comercio.