La CAI y Newbery van por tres puntos cruciales

Se enfrentan este sábado en el Estadio Municipal, en el arranque de la segunda rueda del Regional. El partido se inicia a las 16.

Se disputará este sábado la 4ª fecha de la Zona 11 de la Región Patagónica del Torneo Regional Amateur. En el arranque de la segunda rueda, la Comisión de Actividades Infantiles, líder con 7 puntos, y Jorge Newbery, escolta con 4, se enfrentarán en el Estadio Municipal de Km 3 desde las 16, en un duelo donde un triunfo puede dejarlo al “Azzurro” en las puertas de la clasificación. El árbitro será Carlos Rujano de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En el partido de ida jugado en cancha del “Lobo” fue empate 1-1. Franco Flores había abierto el marcador para el “Azzurro”, mientras que Alex Sosa empató el partido, donde se había ido expulsado -en la visita- el defensor Alejandro Manchot.

Por el mismo grupo y en idéntico horario, en el estadio 26 de Septiembre de Trelew, chocarán Club Empleados de Comercio, que suma 4 unidades al igual que Newbery, y Camioneros, que cierra la tabla con un punto. El juez principal de ese encuentro será Jonathan Balda de la Liga de Viedma, provincia de Río Negro.

En el juego de ida disputado en el estadio “Juan Domingo Perón” de Caleta Olivia, no pudieron salir del cero.

……………………………

Programa de la 4ª fecha

SABADO 8

En el Estadio Municipal - Comodoro Rivadavia

- 16:00 CAI vs Jorge Newbery.

Arbitro: Carlos Rujano (Comodoro Rivadavia).

Asistentes: Edgardo Aráoz y Blas Subelza (Comodoro Rivadavia).

En el Estadio 26 de Septiembre - Trelew

- 16:00 Club Empleados de Comercio vs Camioneros.

Arbitro: Jonathan Balda (Viedma).

Asistentes: Isaías Lincaqueo y Gonzalo Linares (Viedma).