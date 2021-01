Newbery lo ganaba y la CAI se lo empató sobre el final

La Zona 2 sigue abierta. Este domingo se juega el clásico y el “Azzurro”, que sigue como líder, tendrá descanso. Este miércoles, en el cierre de la primera rueda de la Zona 2 Patagónica del Torneo Regional de Transición, Jorge Newbery y la Comisión de Actividades Infantiles empataron 1-1 en el estadio municipal, por la tercera fecha.

Así, la CAI queda como líder con 4 unidades, en segundo lugar está Newbery con 2 y cierra Huracán con 1, todos con dos encuentros disputados.

El árbitro del encuentro fue Raúl Brizuela, quien fue confirmado luego de que Carlos Rujano, el juez originalmente designado, diera positivo de Covid-19 tras el hisopado.

Por el mismo motivo, no estuvieron en el banco “aeronauta” el entrenador Javier Guerreiro y el preparador físico Osvaldo Galleguillo. Por lo tanto, el equipo del barrio 9 de Julio fue dirigido por el ayudante de campo Juan Espósito.

Tras efectuarse un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Mauricio Alejandro Opazo, utilero de Newbery, arrancó el partido con un “Lobo” avisando de inmediato. Antes de que se cumpliera el minuto de juego, un remate de Jacobo Dzaja fue tapado por el arquero Mateo Grasso, quien sin embargo dio rebote cuando aparecía Jorge Aynol, pero “Coky” no llegó a la pelota.

El “Aeronauta” tuvo la iniciativa en la etapa inicial, ante un “Azzurro” que prefirió esperar y casi lo paga caro, sobre todo porque no logró controlar los centros del rival.

Los pases punzantes de Pablo Barrientos y la presencia de Mauro Villegas y Aynol en el área rival, no fueron suficientes para que Newbery quebrara el cero, aunque estuvo a punto a los 40’, con un cabezazo de “Coky” Aynol que terminó en el fondo de la red, pero la jugada fue anulada por un milimétrico offside.

En el complemento bajó la intensidad y la CAI, si bien arrancó un poco más adelantada en el terreno, no creó peligro sino hasta los 22’, con un cabezazo de Marcos Rilo abajo del arco que se fue apenas arriba, tras un tiro libre de Claudio Acosta.

Newbery, que hasta ese momento no había mostrado el ímpetu que tuvo en la primera fracción, llegó al gol a los 27’ de la manera que venía lastimando al adversario, tras un centro de “Pitu” Barrientos que encontró la cabeza de Facundo Vega.

Pero el “Vikingo”, de héroe pasó a ser villano, ya que a los 44’ anotó en contra de su arco, cuando quiso cortar un pase atrás de Gastón Monserrat que iba dirigido a Matías Vargas, luego de una mala salida del “Aeronauta”.

La CAI pudo haberlo dado vuelta en tiempo de descuento, pero Vargas falló en el mano a mano con Kevin Flores.

El empate terminó dejándole un mejor gusto al “Azzurro”, que sigue liderando, aunque en la próxima fecha tendrá descanso y estará con las antenas apuntando al clásico.

SINTESIS

Jorge Newbery 1 / CAI 1

Newbery: Kevin Flores; Ariel Bazán, Facundo Vega, Lautaro Urdiles y Bruno Elorrieta; Damián Ruiz, Marcos Ruiz, Pablo Barrientos y Jacobo Dzaja; Jorge Aynol y Mauro Villegas. DT: Juan Espósito.

CAI: Mateo Grasso; Marcos Rilo, Fausto Viegas, Sebastián Leguiza y Mauro Jofré; Claudio Acosta, Luis Vidal, Diego Fernández y Jorge Gaitán; Matías Vargas y Jack Harry Lahora. DT: Nicolás Segura y Andrés Silvera.

Goles ST: 27’ Facundo Vega (JN) y 44’ Facundo Vega (C) –en contra–.

Cambios ST: 8’ Oscar Marchant por Dzaja (JN) y Eric Castro por Bazán (JN); 16’ Sebastián Benites por Gaitán (C) y Gastón Monserrat por Lahora (C); 23’ Franco Erro por Aynol (JN); 33’ René Lima por M. Ruiz (JN) y Cristhian Nieto por Barrientos (JN); 38’ Lautaro Ibarra por Fernández (C).

Incidencias: no se registraron.

Amonestados: Marcos Ruiz y Cristhian Nieto (JN). Jorge Gaitán (C).

Figura: Fausto Viegas (C).

Estadio: Municipal Comodoro.

Arbitro: Raúl Brizuela (Comodoro Rivadavia).

Asistentes: Marcelo Ugarte y Mario Tapia (Comodoro Rivadavia).

TORNEO REGIONAL - PATAGONIA 2

Equipos Pts J G E P Gf Gc Dif

CAI 4 2 1 1 0 4 3 +1

Newbery 2 2 0 2 0 2 2 0

Huracán 1 2 0 1 1 3 4 -1