Newbery se vuelve sin nada de Trelew

Perdió 2-0 ante CEC y sigue sin ganar en el Regional, tras debutar con un empate. La CAI recibe este sábado a Camioneros de Caleta Olivia.

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia se vuelve con las manos vacías desde Trelew, donde este viernes por la tarde cayó 2-0 frente a Centro de Empleados de Comercio, en el estadio 26 de Septiembre, por la segunda fecha de la Zona 11 de la Región Patagónica del torneo Regional Federal Amateur.

El “Aeronauta” careció de contundencia y lo pagó caro, en un partido donde el rival lastimó en los momentos justos, para obtener una merecida victoria. Jorge Velázquez abrió la cuenta a los 30’ de la etapa inicial y Joaquín Estrada selló el marcador a los 21’ del complemento, donde el arquero local Samuel Velázquez se erigió en figura tapando pelotas cruciales, sobre todo, el tiro penal de Franco Domínguez a los 51’, cuando moría el partido.

De esta manera, Newbery se queda con 1 punto y CEC tiene 4 en la Zona 11, donde este sábado se enfrentarán la Comisión de Actividades Infantiles y Camioneros de Caleta Olivia -ambos con un punto- en el Estadio Municipal de Km 3. El encuentro dará comienzo a las 16 y será arbitrado por Danilo Viola, quien estará acompañado por Jonathan Balda e Isaías Lincaqueo, los tres de la Liga de Viedma.

……………..

Panorama de la 2ª fecha

VIERNES 24

- Centro Empleados de Comercio 2 / Jorge Newbery 0.

SABADO 25

- 16:00 Comisión de Actividades Infantiles vs Camioneros. Arbitro: Danilo Viola (Viedma).

Asistentes: Jonathan Balda e Isaías Lincaqueo (Viedma).

Cancha: Estadio Municipal - Km 3 (C. Rivadavia).