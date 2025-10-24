Franco Colapinto quedó 18º en la segunda práctica en México

El piloto argentino, con Alpine, había quedado noveno en el primer ensayo de la Fórmula 1 en el autódromo Hermanos Rodríguez.

El piloto argentino Franco Colapinto, con Alpine, quedó este viernes 18º en la segunda práctica que la Fórmula 1 llevó a cabo en el autódromo Hermanos Rodríguez, escenario donde el domingo se correrá el Gran Premio de México.

El primer entrenamiento fue por demás particular ya que hubo nueve rookies reemplazando a los pilotos titulares para cumplir con las reglamentaciones que impone la FIA. En ese contexto, el junior de Red Bull Arvid Lindblad fue la gran sorpresa del día: logró un registro de 1:18.997, quedó sexto y fue el único novato que superó a su compañero de equipo en pista (Yuki Tsunoda giró menos de una décima más lento).

En Alpine, Colapinto tuvo su giro más rápido en 1:19.331 durante el primer entrenamiento, lo que le permitió ubicarse 9° y ser 0.531 más rápido que Paul Aron, el rookie que ocupó la butaca de Pierre Gasly. El argentino marcó su mejor vuelta en 1:18.721 en la FP2, lo que lo dejó 18° pero también le permitió tener un tiempo 0.437 mejor que el de Gasly.

Este sábado, desde las 14:30 de Argentina, se realizará la tercera práctica. Luego, a partir de las 18, se celebrará la clasificación que ordenará la grilla de largada de la carrera del domingo a 71 vueltas (comenzará a las 17).