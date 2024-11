Nicki Nicole habría iniciado una relación amorosa con Enzo Fernández

En la noche de este jueves, en LAM (América), Yanina Latorre reemplazó a Ángel de Brito en su rol de conducción y arrancó con un enigmático que despertó la curiosidad del público y del resto de las angelitas. “Estarían iniciando un romance el señor Enzo Fernández y la señorita Nicki Nicole”, disparó, y agregó información acerca de este posible romance naciente entre el jugador de la Scaloneta -tal como se conoce popularmente a la selección argentina de fútbol- y la cantante rosarina.

“Tremendo, me encanta. Esto es opinión, casi información, porque no lo tengo re chequeado, que se habrían conocido a fines de octubre, en la anterior fecha FIFA”, contó la mujer de Diego Latorre. A decir verdad, las fechas de Eliminatorias 2026 a las que hizo referencia Yanina ocurrieron el jueves 10 y el martes 15 de octubre, días en que Argentina jugó contra Venezuela y Bolivia respectivamente.

“Algo pasó, le gustó, le movió el no sé qué. Enzo volvió a Londres, hizo las cosas bien, no le dijo a Valentina (Cervantes, exmujer del futbolista) que la había conocido a Nicki, en realidad le dijo que quería estar solo, que quería probar. Por ahí se dio cuenta de que le movió el piso y dijo: ‘No estoy bien con Valentina’. Él volvió ahora, estuvieron juntos. Valentina hoy habló con él, él no se lo negó”, prosiguió Latorre. A la vez, contó que ese primer encuentro habría ocurrido “en una reunión en la que estuvieron otros jugadores, en el boliche Moby Dick”.

Para agregar más contexto a la situación, Yanina recordó que en aquella oportunidad Enzo viajó hacia América solo. “En el viaje ese él vino solo, Valentina se quedó en Londres con los hijos. Entonces ahí se supone que la podría haber conocido, porque justo llegó y la dejó”, dijo.

A fines de octubre, Valentina Cervantes había confirmado su separación de Enzo, con quien tuvo a sus hijos Olivia y Benjamín, a través de sus redes sociales. “Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro, pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor”, expresó en su cuenta de Instagram. Desde su cuenta, Valentina buscó desmentir los rumores de conflicto que habían circulado, resaltando la buena relación que mantiene con Fernández. “Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”, añadió, pidiendo a sus seguidores que respeten la decisión y no alienten especulaciones infundadas.

Mientras ella se proclamó al respecto, el futbolista optó por el silencio. Y aunque no realizó ninguna declaración sobre el tema, Enzo tomó una medida que llamó la atención: limitó los comentarios en sus redes sociales. Esta acción, interpretada por algunos como un intento de evitar mensajes relacionados con su vida personal, contrastó con la apertura que solía mostrar en sus plataformas digitales.

Cervantes y Fernández se conocieron en 2018, cuando ambos eran apenas adolescentes. Aunque eran vecinos del partido de San Martín, se cruzaron por primera vez en Mar del Tuyú durante unas vacaciones familiares, en un momento que marcaría el inicio de su relación. Desde entonces, ella lo acompañó a él en cada paso de su carrera, incluyendo su paso por River Plate, su transferencia al Benfica de Portugal, su posterior incorporación al Chelsea de Inglaterra y su irrupción en la Selección Argentina, donde se convirtió en una pieza clave de la Scaloneta.

Las versiones sobre una posible crisis entre la pareja habían comenzado a circular tras la emisión del programa LAM (América), en el que se afirmó que Fernández fue quien tomó la decisión de terminar la relación. “Lo cierto es que hace diez días, Enzo le dijo a Valentina que se quería separar”, comentó Julieta Argenta en el programa, asegurando que para ella fue un “baldazo de agua fría”.

Según el testimonio de Argenta, en la Selección Argentina ya se comentaban rumores sobre una separación, aunque muchos pensaban que la iniciativa habría sido de Cervantes. “Todos pensaron que la separación venía por el lado de ella, porque recordemos que Enzo es un chico de 23 años, que tuvo una vida muy acelerada”. Fernández, quien fue padre a temprana edad, le habría expresado entonces a su pareja su deseo de vivir “esa etapa que él salteó por apostar a la familia”.