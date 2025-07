Nicolás García irá preso por robarle a una mujer de 92 años

Se realizó en las últimas horas la audiencia de control de detención y apertura de investigación preparatoria contra Nicolás Emanuel García y Fabián Damián Valenzuela, imputados por un intento de robo en perjuicio de una mujer de 92 años.

Según relató la fiscalía, el hecho ocurrió el martes 1 de julio a las 12:30 horas, cuando García y Valenzuela ingresaron a una vivienda ubicada en la calle Alem al 1000. Allí, tras amenazar a la propietaria con la frase "quedate quieta", sustrajeron diversos objetos: una tostadora, una pava eléctrica, herramientas, alimentos y un televisor Smart TV de 32 pulgadas. Antes de huir, cerraron la puerta con llave, dejando a la víctima encerrada.

Un vecino advirtió la situación y dio aviso al Centro de Monitoreo Urbano. Al llegar al lugar, personal policial de la Seccional Segunda encontró a los acusados saliendo del patio con los elementos robados, por lo que fueron detenidos en flagrancia. Luego, los agentes recuperaron la llave de la casa y lograron liberar a la mujer.

El fiscal Facundo Oribones (foto) calificó el hecho como “robo simple en grado de tentativa” y solicitó prisión preventiva por dos meses para García, quien ya contaba con una condena condicional dictada el mes anterior. También alegó riesgo de fuga y entorpecimiento. En cuanto a Valenzuela, requirió su libertad con medidas restrictivas, dado que tampoco tiene arraigo en la ciudad.

La defensa, a cargo de los abogados públicos Juan Bill y Carolina Moscolo, no cuestionó la legalidad de la detención ni la apertura de la investigación, pero objetó el pedido de prisión preventiva. Argumentaron que no hubo planificación previa, que los acusados no sabían que la víctima se encontraba dentro de la vivienda, y que no existen riesgos procesales. “No se puede criminalizar la pobreza”, expresó el defensor.

La jueza penal Raquel Tassello resolvió declarar legal la detención y formalizar la apertura de la investigación por un plazo de seis meses. Ordenó la prisión preventiva de García por 30 días, en virtud de su antecedente penal, y dispuso la libertad de Valenzuela bajo la condición de presentarse mensualmente en la Oficina Judicial y con prohibición de acercamiento a la víctima y testigo del hecho.