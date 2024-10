Nicolás De los Santos: "está todo dado para que se dé un buen año"

Nicolás De los Santos es una de las incorporaciones que realizó Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, con miras a una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquetbol.

El base de 36 años regresó al “Verde” luego de ser uno de los integrantes de aquella cantera “mens sana” donde también estuvieron José Alessio, Sebastián Morales y Mariano Silberberg, entre otros.

Siendo juvenil, el basquetbolista nacido en Bahía Blanca, pero trelewense por adopción, fue campeón con Gimnasia en la 2005-2006 de la LNB y también se coronó con el club a fines de 2015, año en que el equipo chubutense ganó el Super 4 Circus en una final jugada en Buenos Aires, con victoria y título ante Obras Basket.

imagen.png

Foto: Prensa Gimnasia

Nicolás, quien en la Liga Nacional vistió las camisetas de Olímpico, Regatas Corrientes, Argentino, Quimsa, Boca, Oberá y Riachuelo, regresa a Gimnasia mucho más maduro y con varias batallas encima, pero con la ilusión plena de tener un buen año en un equipo prácticamente nuevo.

El exjugador de Héroes de Falcón, de Venezuela, su último club antes de regresar a Gimnasia, mantuvo un diálogo con El Patagónico. Habló sobre lo que representa esta nueva vuelta al club, que conoce y mucho, recordó su paso por la cantera del “Verde” y se mostró muy feliz por este retorno a Gimnasia, donde espera hacer una buena temporada con sus nuevos compañeros.

A nivel internacional, De los Santos también lució los colores de los clubes españoles CB Granada (2007) y CB Costa Motrill (2007-2008); como así también de Aguacateros de Michoacán de México (2019) y Las Animas de Chile (2023).

- ¿Qué representa para vos esta vuelta a Gimnasia?

Estoy muy feliz de haber vuelto. Hacía tiempo que lo venía pensando y por diferentes cosas no se daba. Este año me volvió a llamar Martín (Villagrán) para que pertenezca al equipo y, la verdad, no me costó mucho tomar la decisión. Estoy contento de volver al club, de volver a la ciudad, de reencontrarme con gente que aprecio mucho. Tengo muchísimos amigos acá, está todo dado para que se dé un buen año, así que queda trabajar y tratar de hacer las cosas bien.

- ¿Qué recordás de la cantera que integraste en el “Verde”?

Siempre me trae recuerdos de charlas, de momentos que vivimos, cuando vivíamos todos juntos con Nacho Alessio, Seba Morales, Mariano. Mucha gente, o amigos hoy en día, que me dio el básquet. Hubo momentos no tan buenos, momentos de tristeza, de extrañar a la familia porque vine desde muy chico. Terminé los últimos dos años de colegio acá, en el Perito Moreno. Recuerdo la Liga Patagónica, viajes con amigos. Son momentos muy lindos, y reencontrarme con esos momentos me pone muy feliz.

- ¿Qué es lo que más rescatás de tu paso por los diferentes clubes donde estuviste?

Creo que todos los años siempre aprendés algo. Hoy ya tengo 36 años. Estuve por muchos clubes, por muchos lugares, me ha tocado jugar en otros países. Eso me ha dado diferentes experiencias que hoy en día trato de inculcárselas a los más chicos. Uno vivió momentos muy buenos, de salir campeón, por ejemplo, y momentos malos de jugar acá en el club por el descenso. Cada año aprendés algo, y por más que hoy tenga 36 años, el otro día lo hablaba con Martín, siempre tenés cosas para mejorar o para aprender. Entonces, creo que año tras año trato eso, de ponerme metas para mejorar y agarrar experiencia con el correr de la temporada.

imagen.png

Foto: Richy Vargas / El Patagónico

- ¿Qué te parece el equipo que se conformó?

Estoy muy feliz por el equipo. Primero que nada, sumamente sorprendido, que lo he dicho también, con los chicos jóvenes. Creo que nuestro equipo tiene eso, una mezcla de chicos jóvenes con gente de experiencia, más que nada, con los mayores, los extranjeros que están arriba de 30 años, pero me sorprende mucho cómo trabajan los chicos en el día a día, cómo tratan de mejorar y, obviamente, físicamente son unos animales. Están preparados para dar un salto de calidad este año y Martín va a buscar eso. Tratar de alargar el equipo y que los chicos que vengan de atrás nos den eso, dinámica, un poco de agresividad en defensa. Creo que están preparados para dar ese salto de calidad que necesitamos dentro del plantel.

- ¿Qué significa para vos ser el capitán de Gimnasia?

Primero, es una responsabilidad linda y ya me tocó serlo. Ahora soy un poco más grande, tengo más experiencia, pero trataré de ayudar en lo que me toque, no solamente dentro de la cancha. También está la disposición fuera de la cancha, conozco la ciudad, el club. Entonces, habrá que adaptar rápidamente a los chicos nuevos a todo este ambiente que es Gimnasia de Comodoro. Por ese lado, así trato de tomarlo desde la capitanía. Después, adentro de la cancha, obviamente, soy el base y capitán. Trataré de ayudarlos adentro de la cancha, que es lo más importante.

- ¿Qué significa para vos la bandera que está colgada con tu rostro sobre un costado del Socios?

La verdad que es emocionante, es una bandera que pusieron hace bastante tiempo. Es un orgullo muy grande tener tu cara en una bandera. Saber que los hinchas te aprecian, y trato de devolver ese cariño adentro de la cancha. A veces suena un poco raro, pero es así. Trato que también ellos se sientan involucrados, sabemos que el Socios Fundadores es una localía muy fuerte. Me tocó vivirlo estos últimos años cuando vine a jugar. Tengo mucho aprecio por la gente de acá y le agradezco a la hinchada, al club, por el trapo ese que es muy emocionante para mí.