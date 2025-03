Nicole Neumann explicó por qué decidió dejar de ser vegetariana

Nicole Neumann volvió a utilizar sus redes sociales para compartir con sus seguidores una decisión que transformó profundamente su estilo de vida: su paso definitivo del vegetarianismo al veganismo.

A través de un video que difundió en su cuenta de Instagram, la modelo expuso las razones éticas que la motivaron a cambiar su alimentación y a comprometerse con la defensa de los animales.

Con un tono íntimo y reflexivo, Nicole comenzó su relato contando que durante 12 años mantuvo una alimentación vegetariana, convencida de que al no consumir carne ya estaba aportando su grano de arena para reducir el sufrimiento animal. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa certeza se desmoronó.

“Fui vegetariana durante 12 años hasta que un día todo cambió. Me di cuenta de que ‘no comer carne’ no era suficiente. Porque yo era vegetariana para no contribuir con el sufrimiento animal, pero me estaba olvidando de algo...”, expresó en el comienzo del video, mientras se intercalaban imágenes sensibles de vacas, terneros y gallinas.

El registro audiovisual, lejos de ser una simple declaración, tiene una carga emocional potente. Las imágenes que acompañan su voz muestran escenas del sistema industrial de producción animal, en especial aquellas prácticas menos visibles que involucran a animales que no se destinan a la carne pero sí a otros derivados como leche o huevos.

“Me estaba olvidando de ellas y de todas ellas... Y de todo a lo que son sometidas por un momento de placer en mi boca”, continuó la modelo, aludiendo a que su antigua dieta, aunque sin carne, seguía sosteniendo prácticas que ella considera crueles y sistemáticas.

La grabación concluye con una frase contundente que resume el espíritu de su decisión: “Así que decidí dejar de contribuir con este ciclo de tortura y muerte, y me volví vegana”.

No es la primera vez que Nicole Neumann se pronuncia en defensa de los animales. A lo largo de su carrera, ha participado en diversas campañas por los derechos de los animales y ha sido una de las celebridades argentinas más activas en difundir un mensaje de conciencia sobre el maltrato animal, el uso de pieles y el abandono de mascotas.

En este caso, su testimonio apunta directamente a invitar a la reflexión sobre el impacto del consumo cotidiano, incluso en elecciones que pueden parecer éticamente correctas como el vegetarianismo. Nicole deja claro que para ella el veganismo fue el siguiente paso lógico en su búsqueda de coherencia entre sus valores y su estilo de vida.

La modelo, madre de tres hijas y referente habitual en los medios, recibió múltiples mensajes de apoyo por parte de sus seguidores tras la publicación. Muchos de ellos destacaron su compromiso y valentía por hablar públicamente de un tema que aún genera controversia.