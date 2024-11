Niembro trató de boludo a Latorre y el exjugador le agradeció

Diego Latorre decidió no quedarse callado ante las polémicas declaraciones de Fernando Niembro. Tras un video difundido por redes sociales, en las que el histórico periodista apunta contra él, el ex futbolista respondió con un ácido comentario en su cuenta personal de X (ex Twitter).

Fiel a su estilo ácido y polémico, Niembro recordó parte de su pasado en el periodismo y contó una anécdota de cuando le dio un infarto mientras conducía el popular programa de “El equipo de Primera”, en el que tenía como compañeros a Diego Latorre y a Rubén “Mago” Capria.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/dflatorre/status/1859350011156496664&partner=&hide_thread=false Gracias Fernando! Es un honor… https://t.co/L3SraholSy — Diego Latorre (@dflatorre) November 20, 2024

El experimentado periodista le concedió una entrevista a Marcelo Grandío para el programa “Giros” de la Televisión Pública y allí trató, tanto Capria como a Latorre, de “dos boludos que no saben nada”.

Como no podía ser de otra manera, este fragmento de la entrevista se viralizó de inmediato en redes sociales y Diego Latorre aprovechó para contestarle de manera picante e irónica al periodista. “¡Gracias Fernando! Es un honor…”, escribió junto a una publicación en la que se apunta a Niembro como el “peor argentino vivo hoy por hoy”.

LA ANÉCDOTA DE NIEMBRO

Niembro relató con dramatismo y algo de ironía la situación que padeció: “Estaba en pleno programa, con Diego Latorre a mi derecha y el Mago Capria a mi izquierda. De repente, sentí un dolor terrible en el pecho. Fortísimo. Sabía que era un ataque al corazón, pero lo miré a Latorre, lo miré al Mago y pensé: ‘A ninguno de estos dos les voy a dejar el programa. De ninguna manera. Estos son dos boludos que no saben nada’. Acá el único tipo que puede conducir soy y seguí con el dolor en el pecho, terminé con un infarto”.

Ese extracto de la entrevista se viralizó rápidamente en redes sociales generando repercusiones inmediatas.

Fernando Niembro es uno de los nombres más reconocidos en el periodismo deportivo argentino. Además de su extenso paso por la televisión y la radio, su carrera estuvo marcada por incursiones en la política y algunas polémicas. Por su parte, Diego Latorre, exfutbolista conocido como Gambetita, se destacó como comentarista gracias a su análisis técnico y táctico y actualmente se desempeña en ESPN.