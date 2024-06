Noelia Alderete: "los corredores no están funcionando"

Desde que mataron a Gonzalo Guenchur Alderete (17), las demandas por mayor seguridad adentro y afuera de las escuelas se multiplicaron en distintos puntos de Comodoro Rivadavia y varios padres comenzaron a organizarse a través de las redes sociales. En ese contexto, Noelia Alderete se ha convertido en una vocera autorizada a la hora de trasladar las demandas ante Supervisión de Escuelas, Policía, Justicia y dirigentes políticos en general.

“Trato de reunir fuerzas para continuar con este pedido de justicia para que se ocupen y estoy en contacto con (Héctor) Iturrioz (ministro provincial de Seguridad), que nos dijo ‘organícense y hacemos una reunión’”, señaló Noelia en declaraciones a AZM Tv.

“Pedimos a gente de Supervisión de Escuelas porque siguen resguardando al que ataca; al que hace bulling; al que se burla. Directivos y preceptores dicen que tienen que preocuparse por los agresores para que no les pase nada en sus casas. Pero nosotros no tenemos respuesta. Una pide reunión, actas, pero lo cierto es que no hay espacios para dialogar entre padres”, destacó la mamá de Gonzalo.

“LA ESCUELA NO SE INVOLUCRA”

Recordó asimismo que “hay un seguro que se activa una hora antes y una hora después, por si les pasa algo a los chicos; es para el médico, para los remedios, pero la escuela no se involucra. No funcionan los corredores y no hay respuestas. En ningún momento se acercaron a la escuela donde pasó lo de Gonzalo; no fue nadie. Siguen atacando y robando a los chicos. Hay madres que me contactan por Facebook”.

Noelia señaló que “la idea es seguir reuniéndonos, aunque en Fiscalía quede todo en la nada; me dejan a la deriva; me mandan a reclamarle a otro. Te roban y no hay respuesta, te atacan y no hay respuesta; te matan un hijo y no hay respuesta”.

Por eso, consideró que “es oportuno no dejar pasar esto y reunirnos para que no quede en la nada. Hay poca iluminación; no hay garitas; no circula la policía. Dicen que no hay móviles, pero anoche a un chico que anda en las movidas pidiendo justicia lo detuvieron porque fue a comprar una gaseosa y contestó mal cuando lo pararon. Ahí llamaron a una camioneta para llevarlo. No se los ve en las escuelas, pero sí para parar a taxis, remises, Uber y a gente ‘mal vestida’”.

Señaló además que desde que ocurrió lo de Gonzalo muchas madres acompañan a sus hijos hasta la escuela, o a las garitas, lo cual “no deja de ser un peligro porque dejan a otros hijos solos en su casa. Los políticos me dejaron sus contactos y yo cada denuncia que recibí se las mandé a Othar, a Nacho Torres y a Iturrioz. Lamentablemente dentro de la política se echan tierra unos a otros”.