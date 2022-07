"Nos vemos en la Justicia, Puntita": Latorre demandó a Ulises Jaitt

Ulises Jaitt compartió semanas atrás los audios que Diego Latorre le enviaba a Natacha Jaitt. Ahora, el exfutbolista demandó al periodista por daños y perjuicios.

El lunes, Ulises Jaitt recurrió a su cuenta de Twitter para contar que el esposo de Yanina Latorre lo citó ante la Justicia: "Me demandó Diego Latorre por daños y perjuicios, me cita ante la justicia el jueves 14 de julio a las 14 horas. Nos veremos en la Justicia, Puntita".

A cinco años del escándalo del puntitagate, Ulises Jaitt revivió los polémicos audios sexuales que Diego Latorre le envió a Natacha Jaitt, con la intención de criticar la manera en la que Yanina Latorre juzga a la China Suárez como madre.

El locutor usó su programa de radio, "El Show del Regreso", para exponer nuevamente las notas de voz con las que el exdeportista intentaba coordinar sus encuentros a escondidas con Natacha. Ulises explicó filoso que decidió volver a exponer esta historia, a raíz de las fuertes críticas que hizo Yanina a la maternidad de la China Suárez: "¿Por qué lo revivo? Porque no me gusta la doble moral, no me gusta cuando Yanina Latorre juzga a la China Suárez y la trata de mala madre".

Ulises apuntó con severidad hacia Yanina y su esposo: "¿Qué imagen tenés en tu casa? Que vivís con un tipo que te cagó mil veces, un desprolijo total que mandó audios sexuales donde nombró a tus hijos, ¿eso no es mala imagen? Juzgás a la China Suárez y vos vivís con un tipo que es un desastre, con un tipo que no le importó ni vos, ni tus hijos, ni nadie y sin embargo, dormís al lado de él".

Entre las críticas hacia la moral de Yanina Latorre al momento de opinar de la vida de la China Suárez, Ulises reprodujo uno a uno los audios que Diego Latorre le envió a su hermana hace cinco años, cuando tenían una relación clandestina.

"Hola nena, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te hablo acá porque es más más rápido y estoy en un corte, estoy en un break en el programa este. El viernes a la mañana tal vez se me complique y yo no quiero que arreglemos para el viernes; por ejemplo, tipo 9 por ahí, 9 y cuarto, y decirte el viernes que no, porque te vas a quedar despierta y sería faltar... ¿Vos querés mañana tipo 9 de la mañana? Salvo que vos ya la tengas tomada la mañana, si no el jueves puede ser, te doy la alternativa el jueves a la mañana un poco antes si querés", expresaba Diego en el primer audio.

Jaitt cuestionó la forma en la que Latorre intentó mantener en secreto su vínculo con Natacha a toda costa, mientras coordinaba cada uno de sus pasos en función a las actividades de Yanina. En otras notas de voz se puede escuchar al comentarista deportivo expresar: "Yo puedo mañana a partir siempre de las nueve de la mañana; el lunes, miércoles y viernes o jueves me puedo ratear del running y estar en tu casa un poquito más temprano; pero los lunes, miércoles y viernes puedo a las 9"; "Beso grande, nena, prepárate ya está preparada. Yo me tengo que preparar para garchar con vos"; "Te lo aviso porque yo con lluvia no voy a correr, o sea, no es creíble mi argumento"; "Si esperamos un mes, Yanina se va diez días a Nueva York con Lola ahí, sí, voy a tener las tardes para mí; pero si querés jugar un partido adelantado te parece y te cojo un ratito y te hago la colita como te gusta a vos, jugamos un partido en la semana que querés".

El hermano de Natacha también vio con malos ojos las formas despectivas en las que Diego se refería a Natacha. "Boluda, a la tarde yo no puedo, tenés que hacer un esfuerzo a las 7 de la mañana, vi que el otro día te acostaste de 7 menos 20… Boluda, hacé un esfuerzo, hija de puta". Por otro lado, Diego Latorre le decía a la fallecida actriz: "Qué cosa divina que sos, ¿eh? Cómo me gustas"; "Escúchame, ¿eh? vamos al telo de tu amigo, ¿cómo es eso? Contame un poquito eso"; "Garchala bien sacarle bien la leche, cogela bien, por favor te pido"; "Yo te voy a chupar bien la argolla ¿te gusta? Soy especialista en chupar la argolla. Bueno, vaciame bien los huevos. Estoy dispuesto. Sácame bien la leche".