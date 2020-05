Nueva denuncia contra Sebastián Villa

Daniela Cortés, ex pareja del jugador de Boca Sebastián Villa, dió más detalles sobre la relación con el futbolista, luego de su denuncia por violencia de género. En una entrevista expresó que el año pasado perdió un embarazo a raíz de los golpes que recibió.

"Tuvimos una discusión, comenzó a golpearme y me maltrató. Unos días antes me había hecho unos análisis de orina caseros (Evatest) y me habían dado positivos. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso y no quise ir al hospital por miedo a la noticia", le dijo la joven de 25 años.

"A los pocos días tuve un sangrado impresionante, pero fui al día siguiente al médico porque me levanté con cólicos. Efectivamente me hicieron una radiografía y me dijeron que ya no había más feto. Perdí el embarazo por los golpes que me había dado", contó Cortés en diálogo con Crónica.

Luego habló del carácter ambiguo del jugador. "Villa es una persona bipolar, que por momentos está bien feliz, alegre y en otro momento pasa al enojo, es grosero e insulta. Es una cajita de sorpresas, un día una cosa y otro día otra", describió.

Y después brindó detalles del último conflicto que derivó en la denuncia perimentral en las redes y luego ante la justicia a través de la fiscalía 2 de Esteban Echeverría: "Cuando corté la llamada a mi mamá, que está en Colombia, me agarró del pelo y me pegaba puñetazos y patadas. Entonces salí para la cocina. Fue algo horrible", destacó.

Esta es la primera vez que la joven habla con un medio después de la denuncia realizada el martes pasado y luego de que Villa a través de las redes sociales se declaró inocente de esta situación y declaró que nunca le había "levantado la mano a ninguna mujer" en su vida.

Finalmente Cortés mencionó el episodio en el cual recibió un llamado del volante riverplatense, también colombiano, Juan Fernando Quintero, que por entonces alojaba a Villa en su casa del country Saint Thomas, de Canning, en el que eran vecinos, y dejó en el aire una llamativa frase del futbolista del "millonario": "quedate tranquila, que él no te va a volver a tocar".

"Sebastián se fue de la casa y me quedé muy mal, asustada, sobre todo por mi familia. y como a la hora y media, no sé cuánto tiempo pasó, recibí una llamada de Juan Fernando Quintero diciéndome que Sebastián iba a venir por su pasaporte, ya que no lo encontraba entre las cosas que se había llevado", contó.

El jueves pasado, Cortés ratificó la denuncia por violencia de género contra el delantero Sebastián Villa ante la fiscalía N° 3 de Esteban Echeverría, a cargo de Verónica Pérez.

Aunque todo había comenzado el martes pasado cuando la mujer lo denunció por sus redes sociales. Lamentablemente me toca hacer esto hoy, porque ya no aguanto más. Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él que nunca pasó”, escribió la joven colombiana que además es madre de una nena de 6 años. “Hago esto por miedo, porque a este hombre quien lo ve en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez, pero la realidad es otra", refirió sobre Villa a quien definió como “un maltratador tanto físico como psicológico” y aseguró que "mucha gente está de testigo”.

“No entiendo una persona “profesional” cómo es capaz de hacer tanto daño y que porque tiene malas amistades solo se dedica a amenazar y humillar” -continuó ella en el posteo que publicó este lunes cerca de las 22 horas- “siento un dolor muy grande de tener que estar en un país que no conozco, y donde estoy sola sin mi familia, y no poder viajar y salir corriendo con miedo a que pase algo con mi vida y la de mi familia”, señaló la joven, que se encuentra en Argentina y en medio de la pandemia por coronavirus no puede retornar a su país. “Este es el verdadero Sebastián Villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única”, remarcó y aseguró que tanto ella como su familia que vive en Colombia reciben amenazas.

Y agregó: “Yo solo les pedí a él y a sus empresarios ayuda para poder viajar a mi país y estar con mi familia y mi hija, es lo único que necesito en estos momentos. Ya no aguanto más, me siento frustrada ante esta situación. No tengo otra opción por el bienestar de toda mi familia porque él es capaz de hacer cualquier cosa, no saben la clase de hombre que es”.