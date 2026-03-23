Boca volvió al triunfo tras cuatro empates consecutivos de local

El “Xeneize” derrotó de local 2-0 a Instituto de Córdoba y se ubica sexto en la zona “A” del torneo Apertura. Los goles los marcaron Aranda y Bareiro.

Boca Juniors se reencontró este domingo con la victoria al derrotar 2-0 a Instituto de Córdoba y de esa manera cortó una racha de cuatro empates seguidos de local, tras continuar la 12ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en la Bombonera, tuvo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y los goles los marcaron Tomás Aranda y Adam Bareiro.

La primera llegada del partido fue del local, a los 10 minutos, con un desborde por derecha y centro atrás de Marcelo Weigandt, que permitió el disparo de media vuelta de Adam Bareiro, aunque el paraguayo no pudo sacar un remate limpio y le entregó la pelota en las manos al arquero Manuel Roffo.

La visita tuvo su primer acercamiento siete minutos después, con un zurdazo cruzado desde el costado izquierdo de Alex Luna, con un tiro que salió rasante pero ancho.

A los 22 minutos, Jhon Córdoba recuperó una pelota en la salida contra el defensor Ayrton Costa y tuvo libertad para encarar al arquero Agustín Marchesín, pero su remate potente salió centralizado y fue detenido por el exjugador “granate” con la pierna derecha.

Solo cuatro minutos más tarde, un gran pase filtrado por encima de la defensa rival de Tomás Aranda habilitó a Miguel Merentiel, que quedó libre aunque no pudo superar a Roffo, que achicó bien los espacios.

A los 35 minutos, un gran pase largo con la cara externa del pie derecho de Leandro Paredes permitió el disparo de volea de Merentiel, que no impactó la pelota de la mejor manera y vio como su tiro se iba cerca del poste izquierdo de Roffo.

Boca se salvó cinco minutos después, cuando Gastón Lodico empaló un centro al segundo palo para la llegada de Fernando Alarcón, que remató sin ángulo y no pudo acertar ante el arco desprotegido.

En el segundo tiempo, antes del primer minuto, Merentiel recibió por izquierda y remató de primera, con un remate que se desvió y terminó dando en el palo derecho de Roffo, antes de irse al córner.

Un minuto más tarde, un centro desde la izquierda al segundo palo le llegó a Bareiro, que definió con un cabezazo bajo que dio en el poste de Roffo, esta vez el izquierdo.

Boca abrió el marcador a los cinco minutos, con un control, amague y remate desde el borde derecho del área del prometedor juvenil Aranda, que colocó la pelota contra el rincón izquierdo de Roffo para marcar su primer gol en la máxima categoría del fútbol argentino.

Tres minutos más tarde, a Agustín Massaccesi le quedó el rebote de un córner en el lado izquierdo del área chica y buscó cruzar un zurdazo bajo, aunque Marchesín dio dos pasos al frente y pudo detener poniendo firme la mano izquierda.

Cuando iban 11 minutos de la segunda parte, un rebote fortuito le entregó la pelota a Bareiro, en la puerta del área chica, que definió fuerte y alto de primera, para vencer a Roffo y ampliar la ventaja del “Xeneize”.

Con ese resultado, el equipo que comanda Claudio Ubeda, se ubica sexto en la zona “A” con 17 puntos, a cinco del líder Vélez Sarsfield, mientras que la “Gloria”, se quedó en el 12º lugar con 11 unidades.

En la fecha número 13, Boca visitará en Córdoba a Talleres, mientras que Instituto, recibirá a Defensa y Justicia, el escolta del grupo y único invicto del torneo.