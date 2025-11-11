Nueva denuncia por estafa a un boxeador agrava la situación judicial de More Rial

El boxeador Natán Bianco la acusó públicamente de haberle robado 2.500 dólares y relató una supuesta maniobra fraudulenta vinculada a la verificación de su cuenta en redes sociales.

La situación judicial de Morena Rial continúa complicándose. A más de un mes de su detención en la cárcel de Magdalena, su defensa sostiene el pedido de prisión domiciliaria argumentando su rol como madre de un niño de un año. Sin embargo, la Justicia rechazó nuevamente el planteo y confirmó que deberá seguir detenida, una decisión que, según su entorno, la afectó anímicamente.

En ese marco, una nueva denuncia por estafa se sumó a la causa que la tiene bajo investigación. El boxeador Natán Bianco realizó un fuerte testimonio en su contra durante una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, el programa que se transmite de lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio.

“Me sorprendió mucho cuando vi que la dejaban detenida. Es una persona que no banco para nada por la mala actitud que tuvo conmigo porque me robó 2.500 dólares, literalmente en la cara”, afirmó Bianco con visible indignación. Según relató, buscaba verificar su cuenta en redes sociales para distinguirla de los perfiles falsos que utilizaban su imagen y confió en Morena por su presencia mediática.

El deportista sostuvo que Rial le ofreció gestionar ese trámite a cambio de un pago: “Me prometió algo falso y nunca cumplió. A mí me estafó porque me prometió que mi cuenta la iba a verificar y no cumplió en nada”. Bianco aseguró que Morena se presentó personalmente junto a otra figura conocida —cuyo nombre prefirió no revelar— para cobrarle los 2.500 dólares y que lo bloqueó de todas sus redes inmediatamente después de retirarse del country en el que se concretó la entrega del dinero.

Frente a la falta de respuesta, el boxeador afirmó que intentó recuperar el monto a través del abogado y del padre de Morena Rial: “Pasó el tiempo y tuve que contactarme con su abogado y con su papá para que me devuelvan la plata. Me dieron una parte, pero no todo lo que le había entregado”.

Bianco cerró su testimonio con dureza: “Ella se merece estar en la cárcel para que recapacite. No sólo hizo eso conmigo, sino con otras personas”. La denuncia ya fue incorporada a las actuaciones judiciales que evalúan su situación procesal.