La investigación por fraudes telefónicos que se realizaban desde la cárcel de Cruz del Eje continúa sumando imputados.

Nuevos implicados en una red de estafas telefónicas desde la cárcel de Cruz del Eje

La causa ya cuenta con 31 personas implicadas, entre reclusos y cómplices que operaban desde el exterior, todos detenidos por el delito de asociación ilícita.

La Fiscalía de Instrucción de 27.ª nominación, a cargo de la Unidad de Investigación de Casos Complejos, ordenó nuevas imputaciones contra dos internos del penal de Cruz del Eje. Con esta medida, el número de presos investigados por estas estafas asciende a trece.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la red de fraude también incluía a personas fuera de la prisión que colaboraban aportando cuentas bancarias o retirando el dinero obtenido ilegalmente. En total, hay 31 imputados en la causa, conocida como "Alessandrini", que investiga múltiples estafas donde los criminales se hacían pasar por personal de ANSES u otros organismos del Estado para engañar a las víctimas.

Uno de los nuevos imputados, que estaba a punto de cumplir su condena, fue detenido por orden de la Fiscalía y no recuperó su libertad. La justicia busca desarticular por completo esta banda criminal que operaba desde el interior del complejo penitenciario.