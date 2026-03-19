Hallaron con vida a la niña buscada en Córdoba tras un amplio operativo

Esmeralda Pereyra López fue encontrada en un descampado de La Falda luego de casi un día de búsqueda. Está en buen estado de salud y se investigan las circunstancias de su ausencia.

Tras horas de incertidumbre, el operativo desplegado en el valle de Punilla tuvo un desenlace favorable: Esmeralda Pereyra López fue localizada con vida en la localidad cordobesa de La Falda, a casi 24 horas de iniciada su búsqueda.

El hallazgo se produjo en una zona descampada situada a unos 30 minutos de Cosquín, donde personal de las fuerzas de seguridad que participaba del rastrillaje logró dar con la menor. De acuerdo a la información oficial, la niña se encontraba en buen estado general al momento de ser asistida.

La fiscalía interviniente se trasladó al lugar para supervisar las primeras actuaciones y ordenar las pericias correspondientes. En paralelo, se inició una investigación destinada a reconstruir qué ocurrió durante el tiempo en que la menor permaneció fuera de su entorno familiar.

Una vez confirmado el hallazgo, los familiares fueron notificados y emprendieron viaje hacia La Falda para concretar el reencuentro. La menor será sometida a controles médicos de rutina, en línea con los protocolos previstos para este tipo de situaciones.