Obras en marcha: el Cine Teatro Español avanza en la recuperación de su alma escénica

El Cine Teatro Español de Comodoro Rivadavia continúa su proceso de reacondicionamiento y puesta en valor con avances que no solo se expresan en términos de obra, sino también en la recuperación de un espacio cargado de memoria, identidad y vida cultural.

En esta nueva etapa, las tareas se concentran en el piso de madera del escenario, una intervención central para devolverle funcionalidad y calidad técnica al corazón escénico del edificio. Los trabajos son impulsados por la Asociación Española y su Fundación, como parte de un proyecto integral de recuperación patrimonial.

Declarado Monumento Nacional, el Cine Teatro Español es un emblema de la cultura de la ciudad desde hace 91 años. Su puesta en valor implica no solo conservar un edificio histórico, sino también sostener un espacio simbólico que forma parte de la memoria colectiva de Comodoro Rivadavia.

La obra en el escenario está siendo realizada por la familia de Juan José López, para la empresa Camilo Santos Madera, de la familia Bonahora, con un trabajo especializado que respeta las características técnicas y patrimoniales que requiere una sala de estas dimensiones. La colocación de nuevas tablas de madera, junto con las tareas de nivelación y ajuste, permitirá garantizar condiciones óptimas de seguridad, durabilidad y calidad para futuras funciones teatrales, musicales y cinematográficas.

Las imágenes recientes del proceso muestran un avance ordenado y sostenido, que se suma a otras mejoras ya realizadas en estructuras internas, pintura, iluminación y espacios técnicos. Cada intervención forma parte de un plan de reacondicionamiento que se desarrolla por etapas, con una mirada integral sobre el edificio y su funcionamiento.

Desde la gestión del teatro destacan que el objetivo es que el Cine Teatro Español vuelva a consolidarse como un escenario vivo y un punto de encuentro para la cultura local, las artes y las historias que nos representan en Argentina, España y el mundo. En ese sentido, la recuperación del piso del escenario no responde únicamente a una necesidad técnica, sino a una visión más amplia de reactivación de la vida cultural y escénica de la ciudad.

Ubicado sobre la calle San Martín, en pleno centro, el Español busca recuperar su espíritu original: ser un lugar de encuentro, creación y expresión artística. Desde Sudestada S.R.L. - concesionaria del espacio - Gastón Ergas, explicó que los trabajos se llevan adelante de manera articulada con la Asociación Española y su Fundación, y que el objetivo es concretar la reapertura en los próximos meses.

En un contexto económico complejo para el sector cultural, el proyecto apuesta a sostener la actividad artística y a generar un espacio donde artistas, técnicos y productores locales puedan desarrollar y mostrar su trabajo. Desde la gestión del teatro subrayan que la cultura no es solo entretenimiento, sino también trabajo, circulación de ideas y construcción de comunidad.

Así, cada mejora realizada en el Cine Teatro Español se entiende como una inversión a largo plazo: una apuesta para que el teatro continúe recibiendo aplausos, funciones y encuentros durante muchos años más. La reapertura del espacio no implica solo la recuperación de un edificio histórico, sino también la reafirmación del derecho a la cultura y del valor del encuentro colectivo como parte esencial de la identidad de Comodoro Rivadavia.