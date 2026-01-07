Ofrecen 50 millones por los responsables del incendio

Junto con el ministro Santilli, el gobernador Torres brindó un informe actualizado sobre los distintos focos registrados en sectores de la Comarca Andina y el Parque Nacional Los Alerces.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, detalló este miércoles el plan de acción para hacer frente a los incendios forestales que afectan a distintos sectores de la región cordillerana. En una rueda de prensa que encabezó desde la localidad de El Hoyo, brindó un informe actualizado sobre el estado de los focos registrados en Puerto Patriada y el Parque Nacional Los Alerces, así como las tareas desplegadas por brigadistas provinciales y nacionales para controlar y detener el avance de las llamas.

Torres, quien desde los últimos días se encuentra presente en la Comarca Andina monitoreando y supervisando el desarrollo de los operativos, señaló que, de acuerdo a lo confirmado en las últimas horas por el Ministerio Público Fiscal, tanto el incendio desencadenado y ya controlado en la localidad de Cholila, como el foco aún activo en la zona de Puerto Patriada, fueron provocados de manera intencional.

“Vamos a dar una recompensa de 50 millones de pesos” para quienes aporten datos precisos y contundentes que permitan identificar y capturar a los responsables de este último foco ígneo, anticipó.

CON EL MINISTRO DE INTERIOR

Durante la conferencia que tuvo lugar esta mañana en la oficina de Turismo de El Hoyo, el mandatario estuvo acompañado por el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli; el intendente César Salamín y el fiscal Carlos Díaz Mayer. Allí, el titular del Ejecutivo sostuvo que cualquier información precisa sobre el hecho “se puede dar de manera inmediata a la comisaría más cercana para colaborar de manera complementaria con la Fiscalía y la Procuración, y también de manera conjunta con las fuerzas federales para dar con los responsables rápidamente”.

Torres consideró en ese marco que “se tienen que tomar medidas ejemplificadoras, no podemos dejar que ganen los violentos” y aseguró que “la prioridad absoluta es garantizar la seguridad de las personas y que los responsables vayan presos”.

Asimismo, el mandatario indicó que “vamos a ir a fondo para dar con los responsables; voy a seguir paso a paso la investigación y hacer todo lo que esté a mi alcance para que la condena sea la que corresponde, porque esto no es una contravención sino que se puso en riesgo la vida de más de 3.000 turistas y de todos los pobladores”.