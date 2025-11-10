Operativo "Corbata" en la Comarca: allanamientos y secuestro de drogas

Una pesquisa iniciada por una serie de hechos vandálicos en Lago Puelo derivó en múltiples allanamientos realizados por la División Drogas Peligrosas de El Hoyo, que logró secuestrar estupefacientes y diversos elementos vinculados al narcomenudeo. La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía Descentralizada de Esquel.

Una investigación por microtráfico desarrollada durante los últimos dos meses culminó este lunes con un importante operativo en Lago Puelo. La División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de El Hoyo encabezó el procedimiento denominado “Corbata”, que contó con la autorización de la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel. El trabajo concluyó con el secuestro de sustancias prohibidas, semillas de cannabis, elementos de fraccionamiento y otros objetos relevantes para la causa.

El jefe de la Unidad Regional Esquel, Hugo Melipil, confirmó que se llevaron a cabo tres allanamientos simultáneos en distintos barrios de la localidad. Según detalló, la investigación se inició tras una serie de episodios vandálicos que, por sus características, podrían estar relacionados con el consumo y la comercialización de estupefacientes.

En el operativo participaron la División Drogas de la Comarca Andina, la Sección Guardia de Infantería de Esquel, personal del GRIM El Hoyo y efectivos de la comisaría Distrito Lago Puelo. Durante la pesquisa se documentaron maniobras compatibles con la venta de droga al menudeo bajo modalidad delivery, presuntamente realizadas por al menos dos personas adultas.

La Fiscalía autorizó las diligencias en el marco de una posible infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. Desde la Unidad Regional indicaron que las actuaciones se desarrollaron sin incidentes y que todo el material secuestrado quedó a disposición de la autoridad judicial, que definirá los próximos pasos en el proceso investigativo.