"Organizaciones criminales pretenden generar caos"

La ministra de Seguridad de la Nación sostuvo que instruyó al Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal para que colabore en la identificación de los autores de los incendios de Chubut.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se pronunció respecto a la emergencia ígnea que atraviesa Chubut y catalogó la situación como "lamentable".

La funcionaria aseguró que el Gobierno nacional trabaja en coordinación con la administración provincial "desde el minuto uno" a través de la Agencia Federal de Emergencias.

Monteoliva detalló que se mantiene un "enorme despliegue de brigadistas y recursos" para combatir el avance del fuego, el cual está atacando bosques, infraestructura y viviendas. En su declaración, subrayó el riesgo extremo que esto implica para la vida de la población, la propiedad privada y la integridad de quienes luchan contra las llamas.

Respecto al origen de los focos, la titular de la cartera de Seguridad indicó: "el 95% de los incendios son producto del accionar humano", ya sea por negligencia -como fogatas mal apagadas o colillas de cigarrillos- o por intencionalidad directa. En este punto, alertó sobre la existencia de "organizaciones criminales que, prendiendo fuego, pretenden generar caos y terror".

Ante este escenario, la funcionaria informó que instruyó al Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal para que colabore con las autoridades provinciales en la identificación de los autores. "A cualquiera que lo provoque, lo vamos a buscar, lo vamos a encontrar y va a pagar", advirtió Monteoliva.