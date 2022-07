Oriana Junco reveló que estuvo en pareja con Antonio Gasalla

Oriana Junco, desfachatada y sin filtro, habló en La Put* Ama (América), programa conducido por Florencia Peña, sobre los inicios de su carrera, su despertar sexual y reveló una relación que tuvo guardada en secreto hasta el día de hoy: su romance con Antonio Gasalla.

Luego de hablar sobre su infancia ya determinada por los deseos de romper estructuras, pasó a la parte de su carrera en la que se instaló en Capital Federal, determinada a cumplir sus sueños. A comienzos de los noventa, Oriana Junco -quien tenía apenas 17 años- entabló una relación con uno de los dueños de los bares gays más destacados del momento. Encantado por su carisma, el empresario decidió nombrarla como relacionista pública de Experiment, uno de ellos. Fue en esa época en que conoció algunas de las figuras más destacadas del arte y el entretenimiento.

“¿Me hago amiga y empiezo a salir con quién? Esto no lo conté jamás y lo van a amar ¿Sabes con quién? Con Antonio Gasalla, es la primera vez que lo digo”, disparó y dejó a su interlocutora con la boca abierta de par en par.

Una vez superado el shock, continuó: “Es más, te voy a contar algo que no sabe nadie. Antonio Gasalla vivía en la calle Callao y Sarmiento y yo vivía en Callao y Corrientes. A Antonio lo conozco porque él guardaba el auto en Sarmiento y Callao. Entonces yo, cholula, como lo vi una vez ahí, empecé a ir a comprar comida a la vuelta y ya sabía la hora a la que llegaba porque terminaba de filmar El mundo de Antonio Gasalla. Me hacía el boludo, me ponía gomina y anteojos y todo”.

Y agregó: “Empezamos a charlar y le dije ‘la verdad yo te amo, estaba pasando por acá para verte a vos. Yo sabía que vivía acá'. Y empezamos a entablar una relación, eso fue tres años antes de que yo inaugurara Experiment. En el año noventa y pico él tenía un campo y ahí empezamos una relación amorosa”.

Oriana Junco no entró en más detalles, pero aseguró que vivieron un gran amor y que lo recuerda con mucho cariño.

