Othar Macharashvili: "Tenemos que concretar una política de Estado regional entre Aysén y Comodoro"

El intendente se reunió con la gobernadora de Aysén, Andrea Macías. Dialogaron sobre el vínculo entre ambas regiones, el potencial productivo de Aysén y Comodoro y la importancia de concretar la obra del Corredor Bioceánico. “No podemos pensar en una integración si no tenemos las vinculaciones correctas y las trazas viales en condiciones”, indicó el jefe comunal.

El encuentro, que se llevó a cabo este jueves por la mañana en la sala de reuniones municipal, y en el que se acordó la importancia de avanzar con la obra del Corredor Bioceánico que fuera suspendida por el Gobierno Nacional ante la quita de financiamiento, contó también con la presencia del viceintendente, Maximiliano Sampaoli, y la cónsul de Chile, Valentina Mora.

En relación a encuentro, Macharashvili ponderó la importancia de haber podido abordar la temática, previamente a la reunión que este viernes se desarrollará en Sarmiento con la presencia del gobernador y funcionarios de localidades aledañas. En dicho marco, recordó que la obra pavimentación que conecta los pasos fronterizos entre ambos países, “es un tema que viene de larga data y no lo hemos podido concretar de una forma continua”.

“Siempre fueron ciclos que concordaron con cambios de gestiones políticas, pero lo que se está tratando ahora es que la agenda que se va a comenzar a diseñar este viernes, se transforme en una política de Estado regional, para garantizar la continuidad en el tiempo”, sostuvo el mandatario comodorense, al tiempo que agregó que “como bien dijo la gobernadora, esto va más allá de Argentina - Chile, porque se trata de una región con la que ya estamos integrados por lazos sanguíneos y podemos estar vinculados por lazos productivos en un futuro. No obstante –advirtió- no podemos pensar en una integración si no tenemos las vinculaciones correctas y las trazas viales en condiciones, deuda pendiente que Argentina debe saldar”, sentenció.

En ese sentido, Macharashvili destacó que los puentes aéreos son importantísimos, pero se debe avanzar en la optimización y potenciación del corredor bioceánico, que se nutre de la producción, el desarrollo, los vínculos entre pueblos y el turismo. “Para que la política regional triunfe, es necesario armar una agenda con previsibilidad y contar con todos los profesionales de las universidades y grupos técnicos para seguir trabajando y brindar continuidad. Indudablemente hubo sectores que la han sostenido, pero ahora le queremos dar un impulso desde el gobierno provincial, regionales y municipales para que esto tenga una concreción”, adelantó.

Respecto al estado de la obra, el jefe comunal recordó que el gobierno nacional sacó el financiamiento, por lo que ahora se están analizando distintas formas de inversión para poder acercar a la mesa de vinculación propuestas concretas y cumplir los acuerdos binacionales. Hay varias alternativas de inversión, una netamente pública y otra mixta, que también se está charlando, porque este paso lo usan muchas empresas, que también están comprometidas para que esto suceda. Tenemos un tránsito muy fluido y tanto los puertos de la región, como de Chile, se están preparando para poder tener ese despegue, por eso la conectividad es fundamental”, subrayó.

La importancia de los vínculos regionales

Por su parte, la gobernadora de Aysén, Andrea Macías, puso en valor el vínculo regional entre ambas regiones, al tiempo que expresó que “compartimos muchas carencias y hay dolores que son comunes. Tenemos temas pendientes, que tienen que ver con el Corredor Bioceánico, pero también tenemos grandes oportunidades, por lo que estamos tratando de ver cómo logramos afianzar los lazos y los vínculos para fortalecer sectores tan relevantes como el turismo y la energía; temas que son fundamentales para regiones como las nuestras”.

Macías destacó que “somos territorios que muchas veces la política pública nacional nos deja aislados, al margen, inclusive, en servicios que muchas veces son básicos, por lo tanto, el desafío es lograr instalar estas temáticas en lo más alto de la agenda pública y política para que de manera conjunta se puedan dar soluciones”.

“La reactivación del Corredor Bioceánico y el cumplimiento de ambos países resulta fundamental”, sostuvo al explicar que Chile “ha realizado una inversión importante en materia de infraestructura para lograr pasos fronterizos integrados. Como país, necesitamos que se reactiven estas conversaciones, al menos la mantención del camino para ver cómo se logra avanzar con el financiamiento”.

Finalmente, la gobernadora, precisó que “sabemos que hay un tema de Nación, que es importante considerar y, en ese sentido, como país y como región, estamos dispuestos a llevar adelante todos los buenos oficios para concretar estos compromisos internacionales, porque se trata finalmente de una zona, un territorio que se conecta y que además tiene un gran potencial en términos de fomento productivo. La activación del Corredor Bioceánico de manera completa va a permitir un gran movimiento económico tanto para Chile como para Argentina”.