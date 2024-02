Othar no está de acuerdo en parar la producción

“No está bueno frenar una producción porque eso significa un retroceso, no solo en el ingreso de los recursos, sino en la forma de encarar todos los problemas”, sostuvo el intendente de Comodoro que comparte, sin embargo, el planteo del gobernador Torres ante Javier Milei.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, se refirió al enfrentamiento del gobernador Ignacio Torres con el Gobierno Nacional. “Yo creo que físicamente no se va a poder frenar la producción; no está bueno frenar una producción porque eso significa un retroceso no solamente en el ingreso de los recursos, sino en la forma de encarar todos los problemas”, sostuvo.

En este sentido, señaló -en diálogo con Radiocracia– que “el pedido que hace el Gobierno de Chubut es que le readecuen el reperfilamiento de la deuda que tuvo vencimiento en este 2024”.

“El Gobierno Nacional está descontando de la coparticipación ese fideicomiso que afecta al desenvolvimiento de toda una provincia. Esa plata es la que se necesita para que funcione el Estado, o sea, el Estado provincial donde está la salud, la seguridad, la educación y eso nos impacta directa o directamente en cada Municipio”, dijo.

Asimismo, aclaró que “la medida es arbitraria, no es ilegal. Yo tenía entendido que las cosas ya estaban consensuadas.

Nosotros, los intendentes, estábamos como convencidos que se venía consensuando las cosas”, indicó quien estuvo presente el lunes a la noche en la Legislatura, avalando al gobernador Torres, quien consiguió una ley que le dio amplios poderes para encarar lo que viene en su disputa con Nación.

En este marco, Othar destacó que “tenemos en claro dos cosas: una es valorar que cuando se unió el arco político, gremial y las organizaciones, se lograron defender los recursos. Otra es que hoy la paz social se pudo lograr gracias al entendimiento de todos los sectores, tanto gremiales como políticos. En los últimos 10 años se consiguió una estabilidad”.

A su vez, añadió que “los problemas se encaran con firmeza, con presencia. Creo yo que no está en la cabeza de nadie físicamente parar la producción”.

“Yo no estoy de acuerdo con parar la producción porque los más perjudicados seremos los chubutenses, no los del Estado Nacional”, expresó.

También recordó que “hoy parar no les modifica nada al Gobierno Nacional; no le genera ningún perjuicio. Creo que parar la producción de ALUAR, YPF o de la Cuenca no le representa gran impacto a Nación, pero a nosotros sí”.

“Yo soy un firme defensor de los intereses de esta ciudad y de la Provincia”, aseveró.

Finalmente, Macharashvili recordó que “no veo bien que desde Nación se tomen decisiones unilaterales. Tenemos que volvernos a sentar todos los actores que tienen decisión. Acá nadie se salva solo”.