Othar y Claudio Vidal analizaron la situación de la región en materia productiva

El intendente mantuvo un importante encuentro con el gobernador de Santa Cruz, con quien evaluó el contexto actual en lo que refiere a producción y empleo en la cuenca del Golfo San Jorge. Además, se invitó formalmente al gobierno y a empresas de la vecina provincia a formar parte de la Expo Industrial 2025.

La reunión se desarrolló en el marco de la visita del intendente Othar Macharashvili a la ciudad de Río Gallegos y abarcó distintas temáticas en común, con especial énfasis en la situación de la industria petrolera y en las distintas estrategias que se están llevando adelante con vistas al futuro, teniendo en cuenta el gran potencial de la región respecto a recursos energéticos y marinos.

En ese contexto, el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, quien también participó del encuentro, afirmó que “se realizó un repaso general de todos los componentes productivos, de empleo y de las condiciones en las que están evolucionando las estrategias de la provincia de Santa Cruz en la cuenca del Golfo San Jorge”.

Continuando en ese tenor, indicó que se dialogó acerca de la situación de YPF en la región y las acciones que está llevando a cabo la vecina provincia “para resolver los problemas en relación a la salida de la empresa, no sólo en lo que es producción y empleo, sino también en cuestiones ambientales”.

En esa línea, el funcionario remarcó que se hizo hincapié en las distintas posibilidades que la Patagonia tiene en lo relativo a recursos marinos, portuarios y energéticos. Asimismo, puso en valor la diversificación productiva, citando como ejemplo “la constitución de la empresa estatal Santa Cruz Puede, que está abordando integralmente la producción de alimentos, lo que significa un gran apoyo al sector rural”.

Además, se exploraron distintas iniciativas respecto al vínculo y el desarrollo de estrategias en común entre las ciudades costeras patagónicas, lo que “naturalmente debe ser compatible con las acciones provinciales llevadas a cabo por cada uno de los gobiernos”.

Por último, Zárate manifestó que se invitó formalmente a las empresas y al gobierno de Santa Cruz a formar parte de la 11ª edición de la Expo Industrial, Comercial e Innovación Tecnológica, que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de octubre, en el Predio Ferial. “Este evento es muy bien valorado porque facilita el debate, los análisis y los intercambios entre los distintos actores”, cerró.