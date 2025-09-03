Pagano: "La única que grababa conversaciones era Lilia Lemoine"

Los libertarios creen que Pagano "tiene horas de grabación" de las reuniones de bloque. Menem dice que grabaron a Karina en su despacho.

Martín Menem apeló el martes a un posteo de X para admitir que la grabación de los audios de Karina Milei se habría producido en su despacho de la presidencia de la Cámara de Diputados, en una reunión de bloque. El propósito del riojano podría ser el de apuntar contra la diputada Marcela Pagano, pese a que la legisladora no participaba casi nunca de esos ámbitos de debate.

En medio del revuelo por las coimas y la censura, un legislador libertario comentó a LPO que en su bancada están convencidos que Pagano "tiene horas de grabación" de esos encuentros, pero la ex periodista replicó: "a la única que vi grabando es a (Lilia) Lemoine".

A los pocos minutos del tuit de Menem, Javier Milei lo citó en la misma red social y agregó: "A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte. Estos espías que se disfrazan de 'periodistas' quieren desviar la atención del tema real". La cruzada del gobierno contra los trabajadores de prensa, después de la cautelar censora que consiguió en la Justicia, parece agudizarse.

Fuentes del Congreso dijeron a LPO que la precaria arenga de Karina a la tropa libertaria habría sido registrada durante la crisis de la bancada oficialista, precisamente cuando expulsaron a Oscar Zago del bloque y le pisaron la comisión de Juicio Político a Pagano. Por eso, estiman que el audio podría fecharse en abril de 2024.

En su cuenta de Twitter, el riojano expresó: "Quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados". Además, explicó que Karina participaba de ese tipo de encuentros "para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente Javier Milei".

Tanto los libertarios como el macrismo pretenden que el escándalo de las coimas obedece a un plan de la oposición, algo difícil de sostener si los audios se obtienen en reuniones internas. "La presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral", sostuvo Menem.

Sin embargo, el diputado sanjuanino José Peluc blanqueó una conducta inquietante en todos los estamentos del gobierno. En declaraciones a radio La Lechuza, relató: "A mí me pasó en campaña que te grababan sin necesidad porque no decías nada importante".

La confesión del legislador libertario se produjo luego que el conductor del programa le preguntara si los mileístas se grababan entre ellos. "No quiero decir que está bien pero era una modalidad que tenía este espacio nuevo, en su momento, y a lo mejor algunos no han perdido la oportunidad de seguir haciéndolo", concedió.

Aunque esa práctica no sería la más extravagante en las reuniones de bloque del oficialismo, el reconocimiento de esa costumbre por parte de sus miembros fue objeto, incluso, de acusaciones cruzadas. Un diputado que todavía permanece en LLA deslizó que también había desconfianza hacia Rocío Bonacci el año pasado, fruto de una conversación entre tahúres que habrían mantenido su padre y líder del partido Unite, José Bonacci, y Nicolás Mayoraz. Los resquemores mutuos derivaron en que uno asistiera con grabador y el otro se ofendiera.

Embed A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte.

Estos espías que se disfrazan de "periodistas" quieren desviar la atención del tema real.

No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son.

Fin. https://t.co/ONV54Afc7l — Javier Milei (@JMilei) September 2, 2025

Por lo demás, la diputada kirchnerista Cecilia Moreau utilizó su intervención en la comisión de Salud y Acción Social, donde debatieron un proyecto de interpelación a Karina Milei y Mario Lugones por las coimas de la Andis, para rebatir los argumentos de Menem y el gobierno. "Ninguno de los kukardos fue a una reunión de Menem y de Karina Milei, en todo caso, fueron ellos" los que se grabaron entre sí, planteó.

Como sea, la diputada Pagano se muestra incólume ante el acoso de Menem y Karina. "Que avancen, no me van a silenciar ni les tengo miedo", responde ante la consulta de LPO, y asevera: "no soy yo quien inventa campaña de humo para que se deje de hablar del choreo".

Un legislador libertario observó en las últimas horas que el gobierno corre el riesgo de levantar la figura de Pagano justo cuando busca hundirla. "La van a convertir en candidata a presidenta", advierte.

Por su parte, la legisladora del bloque Coherencia acota que solo tiene mandato hasta 2027 y que "el único que quiere ser presidente es Menem".