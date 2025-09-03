Javier Milei acusa al kirchnerismo de "intentar matarme"

El presidente Javier Milei ha realizado una grave acusación contra la oposición al afirmar que el kirchnerismo tiene una estrategia para desestabilizar a su gobierno que podría incluir un atentado contra su vida.

Las declaraciones fueron hechas en una entrevista con Louis Sarkozy, hijo del expresidente francés, y se publicaron horas antes de su acto de cierre de campaña en Moreno.

En la entrevista, Milei fue contundente al describir la supuesta estrategia de la oposición, que calificó como "a todo o nada" y similar a la de "quemar las naves". "La estrategia del kirchnerismo es ‘destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme’", afirmó el mandatario, quien también aseguró que la oposición "inventa mentiras para tratar de desprestigiarme".

En otro momento de la conversación, y en medio de la polémica por los audios filtrados, el presidente defendió la labor de su hermana, Karina Milei. Destacó su "trabajo fenomenal" en la creación del partido político en "tiempo récord", algo que considera "casi imposible" en Argentina.

Además, Milei redobló sus críticas hacia la izquierda, a la que se negó a negociar. "No podés darle un milímetro al que te quiere matar", sostuvo. Calificó a los socialistas del siglo XXI como "psicópatas" y señaló que, "cuando son oposición, intentan destruir al Gobierno y cuando son gobierno, destruyen el país".

Fuente: NA