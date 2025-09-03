"Les pasa por poner gatos", dijo Carrió sobre los audios comprometedores

Con una explicación bien a su estilo, la exdiputada se refirió nuevamente a los audios protagonizados por Karina Milei y otros funcionarios.

El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) golpea con fuerza al Gobierno de Javier Milei, y quien volvió a expresarse fue la exdiputada Elisa Carrió con una contundente versión sobre la filtración de los audios que dejó algo descolocados a sus entrevistadores.

La líder de la Coalición Cívica venía de lanzar, días atrás, na serie de gravísimas acusaciones contra el mandatario y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio de la difusión de audios comprometedores.

En esa entrevista televisiva, la exdiputada calificó a Karina como "el personaje más oscuro" del Gobierno y la vinculó con presuntos manejos irregulares de fondos. Sostuvo que la hermana del Presidente actúa como "cajera" en distintos negocios y que su rol es "inescindible" del de su hermano.

Además, Carrió fue contundente al apuntar al presidente, afirmando que "ha visto mucha pornografía infantil", lo que, según ella, evidencia una "cuestión perversa" en su forma de ejercer el poder.

En esa nota, la exlegisladora había lanzado una versión que este martes pareció profundizar. Sostuvo entonces que "las instituciones no se recrean con gatos ni con gente que no tiene conocimiento ni memorias".

En este marco, en una entrevista con el canal streaming Cenital, "Lilita" dejó atónitos a los conductores Ernesto Tenembaum y María O'Donnell con la explicación que le encuentra a la reciente filtración de audios comprometedores de funcionarios del Gobierno.

"Lo cierto es que son las diputadas. Les pasa por poner gatos... que se casan con espías. ¿Cómo no te van a infiltrar? Si ponés chicas de la noche en las listas o maquilladoras, ¿cómo no te van a infiltrar? Te van a infiltrar cualquiera", sentenció Carrió, yendo a fondo pese a que los periodistas parecían intentar, por momentos, querer bajar un cambio con su versión.