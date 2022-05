Otra denuncia contra Villa por violación e intento de homicidio

Una nueva denuncia contra el colombiano Sebastián Villa sacude al Mundo Boca a un día de tener que disputar el clásico contra Racing por la semifinal de la Copa de la Liga Profesional. Según dio a conocer el periodista Pampa Mónaco, panelista de policiales de Nosotros a la mañana, el ciclo que conduce el Pollo Álvarez por El Trece, el futbolista colombiano fue apuntado penalmente por una mujer llamada Rocío que dice haber sido abusada sexualmente por el delantero el 26 de junio de 2021, enmarcado en un contexto de violencia de género.

El hecho habría ocurrido en una propiedad que el delantero xeneize tiene en un barrio privado de la localidad de Canning, en el partido de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, luego de una cena organizada por el futbolista en una segunda propiedad, de la cual habrían participado otros jugadores de Boca. En la declaración, la denunciante hace saber que junto a ella estaban presentes el responsable de la seguridad personal del denunciado, apodado Vikingo, y Felix Benítez, mano derecha de Villa.

"Sebastián había tomado más de una botella de Whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice '¿te gustaron mis compañeros?'", cuenta Rocío en un fragmento de la denuncia que ingresó este viernes en los Tribunales de Lomas de Zamora. Y continúa: "El denunciado comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes y tapándome la boca con su mano, momento en el cual yo le realicé algunos rasguños producto de querer salir de esa situación". Tras dar detalles precisos de la manera en la que se produjo la violación, calificó lo sucedido como "el peor momento de mi vida".

En la declaración, Rocío dice además que no realizó la denuncia con anterioridad porque estaba "bloqueada y con mucho miedo" y asegura tener pruebas que sostienen lo denunciado.

¿Cuáles son los delitos de los que se lo acusa a Villa? Lesiones, privación ilegítima de la libertad, abuso sexual con acceso carnal e intento de homicidio.

Cabe recordar que no es la primera vez que el delantero colombiano es denunciado por una expareja. Daniela Cortés lo hizo en abril de 2020. En un primer momento, el colombiano fue desafectado del equipo. Sin embargo, con el tiempo fue reincorporado y en la actualidad tiene bastante rodaje.

Enfrenta una causa por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas coactivas. En junio pasado, el juez de garantías de Esteban Echeverría, Javier Maffucci Moore, le dio la derecha al pedido de Verónica Pérez, fiscal de la UFI 3 de ese partido de la Provincia de Buenos Aires, y decidió elevar la causa a juicio oral.