Otra protesta por edificios escolares en mal estado

Mientras el gobierno de Santa Cruz sigue responsabilizando a la gestión anterior del mal estado que se encuentran numerosos edificios escolares públicos, ya lleva prácticamente siete meses formulando críticas, mientras siguen sucediéndose protesta por deficientes infraestructuras que las extremas condiciones climáticas de este invierno dejan al desnudo.

Otra de ellas se evidenció el miércoles en la cuenca carbonífera, precisamente en el Jardín de Infantes Nº 48 “Arco Iris” de la localidad de 28 de Noviembre.

Padres, alumnos, docentes y auxiliares de la educación (porteros y personal de maestranza) e incluso tres concejales, realizaron un abrazo simbólico reclamando la instalación de una nueva caldera, la reparación de filtraciones de agua y la recuperación de la cocina industrial (actualmente se utiliza una de tipo doméstico), a fin de garantizar que el dictado de clases se realice en condiciones óptimas.

También estuvo la secretaria general de la filial 28 de Noviembre de ADOSAC Marina Ponce, quien en declaraciones formuladas a una emisora radial de esa localidad dijo que “con las bajas temperaturas que tenemos hoy se ponen en juego las clases. No hay un ambiente climatizado, el Jardín no tiene una cocina industrial sino una de hogar que no es la adecuada para la institución”.

Por su parte, el concejal Nicolás Chacón comentó que este tipo de problemáticas se observa en todos los edificios escolares de 28 de Noviembre.

“Es triste estar en julio y ver que niños y trabajadores de la educación pasan mucho frio e incluso los auxiliares casi no tienen insumos”, señaló el edil.