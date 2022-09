Otra versión sobre la pelea de Gabriela Sabatini y Cathy Fulop

El conflicto entre las cuñadas viene desde hace rato, y aunque ambas lo nieguen, es sabido que no se llevan para nada bien.

Desde hace unos meses empezaron a sonar rumores extraños en la familia Sabatini, que hablaban de un conflicto secreto entre Ova y Gabriela Sabatini. Con desmentidas de un lado y del otro, la realidad es que lentamente empezaron a saberse las razones del conflicto.

Primero se dijo que, tras la muerte de su madre, la ex tenista se había enojado al ver cómo Cathy Fulop se había encargado de limpiar sus cosas. Luego, se dijo que en realidad era Ova el enojado por la poca presencia de Gabriela los últimos días de su madre. Incluso, se llegó a decir que los padres de Oriana Sabatini estaban enojados y preocupados por la nueva pareja que tenía la deportista.

Sin embargo, nunca se supo cuál era la verdadera razón de la pelea, la que a pesar de que toda la familia la negaba, se sabía que era real. La única certeza es que la venezolana estaba involucrada en el tema, a tal punto que la propia Gaby había dejado de seguirla en sus redes sociales.

Por eso cuando el “chimentero” Adrián Pallares habló del tema este jueves, a nadie le sorprendió que confirmara que el conflicto existía entre la ex tenista y la modelo venezolana.

“Estas dos cuñadas están en un momento difícil, parece que están muy peleadas y es más grave de lo que nosotros creemos”, anunció Pallares antes de agregar: “Hay un tema familiar profundo que tiene que ver con el fallecimiento de la mamá de Ova y de Gaby”.

Sin dar demasiados detalles, el conductor de Socios del Espectáculo expresó sobre el conflicto: “Gaby vive en el exterior, hay un departamento en Miami, varias cosas que tienen que ver con dinero y ausencias”.

Cabe recordar que no es el único problema en que Cathy estuvo involucrada en los últimos días, ya que también se dijo que su salida de El Club del Moro, el programa de radio conducido por Santiago del Moro, no habría sido en los mejores términos. Fiel a su estilo de no confrontación directa, la madre de Oriana Sabatini negó ambas peleas.