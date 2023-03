"Pacman" Giménez irá por el título mundial silver CMB

El bonaerense Ayrton "Pacman" Giménez (17-0-0-1 SD, 3 KO), tendrá la gran chance de su vida cuando este viernes se mida en Valmontone, Italia (a 45 km de Roma), frente al local Michael "The Lone Wolf" Magnesi (21-1-0, 13 KO), donde estará en juego el título mundial plata superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. El pleito contará con la transmisión en vivo de TyC Sports y TyC Sports Play a partir de las 17:30.

El estilista oriundo de la ciudad de La Plata, arriesgará su condición de invicto frente al mejor exponente del pugilismo italiano, de un estilo muy agresivo y quien en su última aparición cayó en fallo dividido con el inglés Anthony Cacace, estando en juego el cinturón mundial IBO de los 58,967 kilogramos.

A pesar de la localía de su oponente, Giménez se encuentra listo para quedarse con la victoria. Tal es así que en conferencia de prensa, sentenció: "Me encuentro plenamente confiado y seguro que la corona se irá para Argentina. No tengo excusas, fue la mejor preparación de mi carrera. Vine para ganar". Cabe remarcar que en 2022, en crédito de Villa Garibaldi, representado por OR Promotions, acumuló cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones, demostrando un crecimiento que lo posicionó en el radar internacional.

No obstante el anfitrión de 28 años (cuatro más que "Pacman"), quien además supo combatir en 2021 en los Estados Unidos y venció por KO, aseguró: "Respeto a Giménez y le agradezco por tomar el desafío. Lamento darle su primer derrota, pero realmente quiero el título y estoy preparado para llevármelo".

El árbitro será el italiano Massimo Barovecchio, mientras que la terna de jurados se conformará por el argentino Jorge Gorini, el belga Brahim Aat Aadi y el alemán Juergen Langos. La supervisión será a cargo del también italiano, Mauro Betti.