El “Aguilucho” venció al campeón 2-1. El “Lobo” goleó 7-0 a Tiro, el “Globo” derrotó 3-0 a Ameghino, el “Depo” superó 2-0 a USMA y Petroquímica se impuso 4-2 a General Saavedra. Laprida-Diadema fue 1-1.

Palazzo sorprendió a la CAI y ganaron Newbery, Huracán, Sarmiento y Petro

La Comisión de Actividades Infantiles perdió este domingo por 2-1 ante Próspero Palazzo en uno de los partidos de la última fecha del torneo Apertura “A” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El “Azzurro”, que ya se había asegurado el título con anticipación, empezó ganando en el Estadio Municipal, con un gol de Brian Rojas a los 6 minutos del complemento.

Sin embargo, el “Aguilucho” se terminó quedando con los tres puntos gracias al doblete marcado por Nahuel Coria. Primero puso el empate a los 21’ y luego marcó el segundo a los 33’.

El domingo, día en que se jugó la última fecha del campeonato, arrancó con una aplastante victoria de Jorge Newbery, como visitante, frente a Tiro Federal por 7-0, con cuatro tantos de Gadiel Domínguez -uno de penal-, dos de Kevin Herrero y uno de Alexander Vera.

En el “Pampa Zaldúa”, el Deportivo Sarmiento, con goles de Tomás Fuente y Bruno Lefipán, superó por 2-0 a Unión San Martín Azcuénaga.

Por su parte, en Kilómetro 8, Petroquímica le ganó 4-2 a General Saavedra, con dos goles de Santiago Olmos, uno del artillero Jorge Lasso -autor del primero del “Verdolaga”- y otro de Ezequiel Aybar. Los tantos del elenco del “Parque” los anotaron Jeremías Chávez -la pelota dio en Matías Cocha y descolocó al arquero- y Brian Vega.

Mientras tanto, Laprida empató en su estadio Domingo Perea 1-1 ante Argentinos Diadema. Lucas Morán abrió el marcador para el “Canario”, mientras que Claudio Leguizamón empató para el cuadro de Kilómetro 27.

La tarde se cerró con la victoria que Huracán obtuvo de visitante frente a Florentino Ameghino por 3-0 con goles de Facundo Araya, Zair Gallardo y Rodrigo Hughes.

Con esa victoria, el “Globo” finalizó en el tercer puesto del campeonato.

De esa manera, terminó el torneo Apertura, con una CAI, que a pesar de no poder ganar en esta última fecha, ya había festejado por anticipado el título, logrando así ser campeón tras 17 años de espera.

………………..

Panorama de la 22ª fecha

DOMINGO 7

- Tiro Federal 0 / Jorge Newbery 7.

- Deportivo Sarmiento 2 / Unión San Martín Azcuénaga 0.

- Laprida 1 / Argentinos Diadema 1.

- Comisión de Actividades Infantiles 1 / Próspero Palazzo 2.

- Petroquímica 4 / General Saavedra 2.

- Florentino Ameghino 0 / Huracán 3.