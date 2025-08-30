Laprida logró un gran triunfo en Sarmiento

Derrotó al Depo por 2-1 en un pendiente de la 14ª fecha del Apertura A del fútbol de Comodoro Rivadavia. Este domingo juegan Huracán-Tiro Federal y Florentino Ameghino Petroquímica.

Laprida logró este sábado un gran triunfo en condición de visitante al imponerse por 2-1 al Deportivo Sarmiento en un juego pendiente de la 14ª fecha del torneo Apertura A del fútbol de Comodoro Rivadavia, certamen que se lo adjudicó Comisión de Actividades Infantiles.

En ese contexto, el partido tuvo lugar en el estadio “Pampa Zaldúa”, con el arbitraje de Fabio Calvi y el acompañamiento de Guillermo Díaz y Daniel Sosa.

El “Canario” se llevó los tres puntos de terreno lacustre gracias a los goles marcados por Jacobo Dzaja y Javier Astete. Cristian Méndez marcó el tanto del elenco que dirige Gabriel “Chaca” Conde.

Este domingo, mientras tanto, la actividad continuará desde las 15 con otros dos partidos pendientes.

Huracán recibirá en su estadio César Muñoz a Tiro Federal en partido postergado de la 21ª fecha.

El encuentro será controlado por Diego Schooff, quien estará acompañado por Luis Fimiani y Matías Ortiz.

Por su parte, Florentino Ameghino recibirá en el Estadio Municipal de Kilómetro 3 a Petroquímica. Este encuentro corresponde a la 20ª jornada y será arbitrado por Carlos Rujano, mientras que Diego Bayón y Víctor Valerde serán los asistentes de línea.

Panorama

SABADO 30

14ª fecha

- Deportivo Sarmiento 1 / Laprida 2.

DOMINGO 31

20ª fecha

- Florentino Ameghino vs Petroquímica.

Arbitro: Carlos Rujano.

Asistentes: Diego Bayón y Víctor Velarde.

Cancha: Estadio Municipal.

21ª fecha

- Huracán vs Tiro Federal.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Luis Fimiani y Matías Ortiz.

Cancha: Huracán.