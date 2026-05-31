Se impuso por 2-1 en el pendiente de la 7ª fecha del Apertura A. Los goles del “Lobo”, que terminó con diez por expulsión de Viegas, los anotaron Vera y Garay. Rodríguez había puesto en ventaja al “Globo”.

Newbery le ganó a Huracán el clásico y se acercó a la punta

Jorge Newbery, que terminó con diez por expulsión del defensor Fausto Viegas, se quedó este domingo con una nueva edición del clásico del fútbol de Comodoro Rivadavia al derrotar de local por 2-1 a Huracán, en el partido pendiente de la 7ª fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”.

El encuentro, que se jugó en La Madriguera y con lluvia y sin público visitante, tuvo el arbitraje de Diego Schooff, quien fue acompañado por Carlos Quintana y Sergio Corbalán, quienes oficiaron como jueces de línea.

Antes de comenzar el partido, se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento de Ezequiel Sánchez, el joven arquero del Club Atlético Rada Tilly.

A pesar que Newbery fue el que mejor arrancó, fue Huracán el que abrió el marcador cuando se jugaban 12 minutos y lo hizo por intermedio de Javier Rodríguez.

Sin embargo, más adelante, Newbery llegó al empate a través de un penal que transformó en gol Alexander Vera. De esa manera y con 32’ de juego, el clásico se ponía 1-1.

A poco de finalizar la primera etapa, Newbery tuvo que hacer un cambio de arquero ya que se retiró lesionado Martín Tula y en su lugar ingresó Walter Oros.

De esa manera, y al término de los primeros 45’ de juego, el partido finalizó empatado en un gol.

En el segundo tiempo, y cuando se jugaban 38’, vino un centro en el área, la pelota le quedó a Fabián Garay, quien de media vuelta, estableció el 2-1 para el conjunto dueño de casa.

En los últimos minutos, y con 9’ de descuento, Huracán fue con todo a buscar el empate, pero no logró y entonces Newbery, con su gente, terminaron festejando el clásico del fútbol de Comodoro Rivadavia, con el que así se completó la 7ª fecha.

Con ese resultado, el ahora escolta Newbery, que tiene pendiente su partido con Rada Tilly, llegó a los 23 puntos -a uno del líder General Saavedra-, mientras que Huracán se quedó en el sexto lugar con 18 unidades.

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