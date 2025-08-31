El “Globo” se impuso 4-0 ante Tiro Federal y el “Verdolaga” venció por idéntico resultado a Florentino Ameghino.

Huracán y Petroquímica pusieron al día el Apertura "A" con goleadas

Con dos goleadas y ambas con resultado de 4-0, este domingo se puso al día el torneo Apertura “A” del fútbol de Comodoro Rivadavia, certamen que coronó campeón hace una semana a Comisión de Actividades Infantiles.

En ese contexto, Huracán le ganó de local a Tiro Federal con dos goles de Maximiliano Benito, uno de Pablo Zalazar -con el que se abrió el marcador- y otro de Thiago Fernández, todos en la primera etapa.

De ese modo, el elenco de Jorge Daniel Montesino, desplazó del cuarto puesto al Deportivo Sarmiento, que el sábado cayó por 2-1 ante Laprida.

Por su parte, Petroquímica se impuso también por 4-0 a Florentino Ameghino en el Estadio Municipal. El conjunto de Kilómetro 8 se llevó la victoria con goles de Santiago Olmos (2), Matías Cocha y Ezequiel Aybar.

Cabe destacar que el partido de Huracán-Tiro correspondió a la 21ª fecha, mientras que Ameghino-Petroquímica era el pendiente de la 20ª jornada.

De ese modo, y a falta de una fecha para el final del certamen, el Apertura “A” se puso al día, torneo que hace una semana coronó campeón a la CAI, logrando así cortar una racha de 17 años sin títulos.

POSICIONES: 1) CAI (campeón) 49 puntos, 2) Jorge Newbery 45, 3) USMA 33, 4) Huracán 32, 5) Deportivo Sarmiento 32, 6) Petroquímica 28, 7) Próspero Palazzo 27, 8) Laprida 25, 9) Argentinos Diadema 23, 10) General Saavedra 22, 11) Florentino Ameghino 19 y 12) Tiro Federal 10.

Panorama

SABADO 30

14ª fecha

- Deportivo Sarmiento 1 / Laprida 2.

DOMINGO 31

20ª fecha

- Florentino Ameghino 0 / Petroquímica 4.

21ª fecha

- Huracán 4 / Tiro Federal 0.

Próxima fecha (22ª y última)

- CAI vs Próspero Palazzo.

- Tiro Federal vs Jorge Newbery.

- Florentino Ameghino vs Huracán.

- Petroquímica vs General Saavedra.

- Deportivo Sarmiento vs USMA.

- Argentinos Diadema vs Laprida.