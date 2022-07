Pampita quiso ir a una fiesta exclusiva en Ibiza y no la dejaron entrar

Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, está pasando sus vacaciones en Ibiza, donde todo es fiesta, glamour y, sobre todo, descontrol. Y nadie quiere perderse las fiestas exclusivas, tampoco Pampita. El tema es que en España con la cara no entra a ningún lado, no la conoce nadie.

La periodista Fernanda Iglesias presentó en el programa LAM, que conduce Ángel De Brito, el video que muestra cómo se fue Pampita de un boliche luego de que no la dejaran entrar. Al parecer, según contó Fernanda Iglesias, Pampita fue sola a un boliche, presumiblemente exclusiva y con una fiesta privada, y no la dejaron entrar. El "hola, soy Pampita" no estaría funcionando en Ibiza.

"La rebotaron en la puerta del boliche, dos veces. El boliche súper exclusivo se llama Ushuaia", contó Fernanda Iglesias. "Miren como se fue Pampita", anunció De Brito y puso al aire un video donde se ve a la conductora alejarse masticando bronca.