Para un exsenador, no toda la deuda es "legítima"

“Yo quiero saber quiénes han sido los intermediarios, quiénes los comisionistas, las entidades financieras que nos prestaron, qué tasa a la que nos han prestado, qué tasa es la que se estaba pagando en plaza cuando nosotros contrajimos la deuda. Este es un tema que no está muy claro”, indicó ayer Mario Cimadevilla en FM El Chubut, sobre las permanentes colocaciones de Letras que viene haciendo el gobierno de Mariano Arcioni.

A criterio del exsenador de Cambiemos, este “es un tema que hay que aclararlo porque uno de los problemas financieros que hoy tiene la Provincia son los vencimientos a corto plazo y a tasas altas a las que se ha comprometido. La provincia es un desastre”.

Por eso insistió en que “queremos saber quiénes son los que han intervenido en la deuda. ¿Qué intervención ha tenido el Banco de la Provincia, por ejemplo?”.

Alertó además el dirigente radical que “acá hay una serie de hechos que marcan por lo menos irresponsabilidades. Y no vaya a ser cosa que si investigamos estemos ante actitudes dolosas. Si se diera esta situación, hay que empezar a ver qué deuda se paga y cuál no. No tenemos por qué hacernos cargo de hechos que pudieran haber sido delictivos comprometiendo el patrimonio de la Provincia”.

Cimadevilla también cuestionó el discurso del lunes del gobernador en la Legislatura, ya que “lo único que puso en evidencia fue su falta de capacidad para gobernar y para entender la realidad”.