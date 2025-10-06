Partido en Gobernador Gregores terminó en agresión y hospitalización

Un violento episodio marcó el fin de semana en Gobernador Gregores cuando un adolescente de 16 años fue hospitalizado tras recibir un golpe de un jugador mayor durante un partido de fútbol organizado por UOCRA.

El joven sufrió convulsiones a raíz del impacto y fue trasladado de inmediato al hospital de Comandante Luis Piedra Buena, donde quedó bajo observación por 48 horas. Su estado de salud es estable, aunque continúa recibiendo atención médica especializada.

El agresor es un hombre mayor, trabajador de la construcción y boxeador, lo que generó preocupación entre familiares y vecinos por la intensidad de la violencia mostrada dentro del campo de juego. Testigos aseguran que el golpe no fue provocado por una jugada, sino que fue un ataque deliberado.

Desde UOCRA Gobernador Gregores emitieron un comunicado deslindando toda responsabilidad sobre el hecho. “En todo momento apelamos al buen juego y compañerismo, no estamos de acuerdo con la violencia de ningún tipo. Repudiamos el accionar del jugador”, expresaron en el texto firmado por Denis Rosales.

A raíz del incidente, el partido fue suspendido y se reforzaron los protocolos de seguridad en eventos deportivos organizados por el sindicato. Las autoridades locales informaron que se abrirá una investigación para determinar las responsabilidades y evitar que episodios similares se repitan.

Opinión Austral.