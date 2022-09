Pelea de tránsito terminó con un hombre asesinado

El violento episodio tuvo lugar en la provincia de Córdoba donde un hombre desenfundó una faca con la que apuñaló a otro a la altura del corazón y le provocó la muerte.

El hecho ocurrió el miércoles en la intersección de Don Bosco y García Martínez, en barrio Las Palmas, de la ciudad de Córdoba. Aparentemente, uno de los conductores encerró a otro con su vehículo, lo que ocasionó que ambos autos se rozaran.

Esto provocó bocinazos e insultos que desencadenaron en que ambos conductores se bajaran de sus vehículos. Sin embargo, el escenario se tornó más violento cuando uno de los conductores tomó un cuchillo, con el que apuñaló al otro, a la altura del corazón.

Inmediatamente el hombre herido fue trasladado al Hospital Eva Perón de barrio Las Violetas, pero no logró sobrevivir dada la gravedad de la lesión. La víctima fatal fue identificada como Martín Catalano de 45 años.

“No hay palabras para explicar el dolor y hacernos entender lo que sucedió. Es una pesadilla”, explicó Cecilia, prima de Martín, quien era papá de dos niñas.

Según contó la mujer, su primo volvía de trabajar cuando protagonizó el violento cruce con su agresor. Ella desde adentro de su casa, escuchó los gritos y pensó que era un robo, pero cuando salió a la calle se encontró con la trágica escena: su primo apenas le alcanzó a pedir que llame a una ambulancia porque estaba herido. En tanto, su vehículo estaba parado en la esquina de su casa con las puertas abiertas de par en par.

Asimismo, atrás del auto de su primo había un vehículo blanco que ella llegó a ver que se puso en marcha para darse a la fuga a toda velocidad. “Cuando me acerco, corro el auto de Martín y veo que atrás había un tenedor y una faca de un cuchillo tirados en el piso”, relató Cecilia.

Ahí fue que unos testigos del ataque le dijeron que un hombre había apuñalado a Martín con un cuchillo y luego había escapado. Aunque Martín fue trasladado por la policía al Hospital Eva Perón no logró sobrevivir.

El agresor (36) se escapó tras el episodio, sin embargo, a los pocos minutos regresó y se entregó a la Policía. “Nos enteramos que estaba detenido, pero no hay consuelo. Esta persona no nos va a devolver a Martín. No podemos entender el grado de violencia. Arruinó una vida”, sostuvo Cecilia.