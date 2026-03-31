Pelota Paleta: tres comodorenses jugarán el Argentino de Damas en Puerto Madryn

Se tata de Augusta Alves, Eve Hidalgo y Paola Ferrada, todas del Tiro y Pelota Auto Club. El torneo se disputará del 2 al 4 de abril en el club Ferrocarril Patagónico.

Los días 2, 3 y 4 de abril, Puerto Madryn será sede del Campeonato Argentino de Damas – 5ª edición de Pelota Paleta, la competencia del calendario nacional tendrá la organización del Club Ferrocarril Patagónico.

Comodoro Rivadavia tendrá a tres pelotaris del Tiro y Pelota Auto Club (TyPAC) representando a Chubut. Se trata de Augusta Alves, quien integrará el equipo A, Eve Hidalgo jugará en el equipo B y Paola Ferrada lo hará en el C.

Augusta Alves hará pareja con Natalia Elgorriaga (Club Ferrocarril Patagónico), con quien el año pasado ya disputó el 4to Torneo Argentino en Buenos Aires. Además, la pelotari del TyPAC fue nuevamente convocada para entrenar con la Selección Argentina en un campus que se desarrollará en Santa Fe.

“Es un torneo bastante valioso, estoy bien y venimos entrenando con mi pareja, ya jugamos algunos torneos. Las expectativas que tengo son pasarla bien y que tengamos un lindo torneo”, indicó Alves y, sobre su nueva citación al combinado albiceleste, afirmó que “es bueno que este año otra vez me tengan en cuenta”.

Por su parte, Graciela González, dirigente del TyPAC, explicó que “comenzaremos el año con el Argentino de mujeres al que irán tres jugadoras de nuestro club. Las chicas ya compitieron en un Argentino, siempre es lindo porque tienen competencia, conocen otros niveles, se miden con otras chicas. Al estar tan al sur nosotras no tenemos tanta competencia”.

“Como siempre Hernán (Martínez) nos da su apoyo, tanto en lo económico como en el tema del hospedaje, nos acompaña un montón en los viajes con las chicas. Es un deporte que recién ahora la mujer tiene auge, entonces se hace difícil poder viajar, pero siempre tenemos el acompañamiento de Comodoro Deportes”, culminó.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.