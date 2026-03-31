Suecia dejó sin Copa del Mundo a Polonia

Le ganó 3-2 en una de las finales del Repechaje Europeo. Los escandinavos se meten en el Grupo F junto a Japón, Países Bajos y Túnez.

La selección de Suecia, liderada por Viktor Gyökeres, selló este martes su regreso al Mundial 2026 tras imponerse a Polonia (3-2) por una de las finales del repechaje europeo.

Gracias a un gol de su delantero estrella Gyökeres en el minuto 87, Suecia se cobró la revancha ante Polonia, que la había privado del Mundial 2022.

Luego de una fase de clasificación catastrófica, marcada por el último puesto de su grupo, la Suecia del DT inglés Graham Potter accedió al repechaje merced a su clasificación en Liga de las Naciones.

El delantero del Arsenal de Inglaterra Gyökeres ya había dado al combinado escandinavo el pase a la final del repechaje tras su triplete ante Ucrania en semifinales.

Por su parte, el equipo polaco aspiraba a una tercera clasificación consecutiva a la fase final de un Mundial. Pero finalmente, su delantero Robert Lewandowski, de 37 años, será uno de los grandes ausentes en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

De esa manera, el seleccionado escandinavo se mete en el Grupo F, donde tendrá como rivales a Japón, Países Bajos y Túnez.