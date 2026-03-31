El “Bicho” de La Paternal le ganó 2-0 a Aldosivi con goles de Morales y Riquelme. El partido estaba pendiente de la 7ª fecha del campeonato.

Argentinos puso al día el Apertura con una victoria en Mar del Plata

Argentinos Juniors le ganó este martes por 2-0 a Aldosivi en el partido que estaba pendiente y que correspondió a la 7ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se desarrolló en el estadio José María Minella de Mar del Plata, tuvo el arbitraje de Nicolás Ramírez. Y los goles los marcaron Iván Morales y Daniel Riquelme, ambos en la primera etapa.

En la primera jugada del partido, el equipo de Isarel Damonte -debutó como DT de Aldosivi- tuvo en los pies de Palavecino una buena chance de afuera del área. El delantero probó y Cortes tuvo que lucirse para mandarla al córner.

A los 28 llegó el primer tanto de la tarde para el "Bicho". El conjunto local quedó mal parado en defensa, Alan Lescano le abrió la pelota a la izquierdo a Nicolás Oroz que tiró el centro al medio y llegó Iván Morales para empujar la pelota y poner el 1-0 en el marcador.

A los 36 minutos el conjunto de Nico Diez tuvo una gran chance para ampliar el marcador. Francisco Alvarez remató desde tres cuartos de cancha y Werner se lució para mandarla al córner. El tiro de esquina la visita lo jugó rápido, la pelota le quedó a López Muñoz que tiró un gran centro al segundo palo y llegó solo Riquelme para poner el 2-0.

Durante la segunda parte el partido terminó siendo un trámite. Casi ninguna chance de peligro para ninguno y Damonte intentó cambiar el desarrollo del encuentro con rápidos cambios pero ni así lo consiguió.

Con ese resultado, Argentinos alcanzó el tercer puesto de la zona ‘B’ con 20 puntos -las mismas que tiene River Plate-, mientras que el “Tiburón”, permanece penúltimo con solo 5 unidades.

En la próxima fecha, los de Nicolás Diez recibirán este lunes a Banfield, mientras que Aldosivi, que está entre los últimos lugares en los promedios, recibirá el sábado a Estudiantes de Río Cuarto.