Peritarán los teléfonos de Sofía Clerici

En el marco del caso el que el ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, es investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, luego que se viralizaran unas imágenes que lo mostraban junto a Sofía Clerici en un yate de lujo en Marbella, España, la Justicia abrió una causa y en los próximos días se ordenará un peritaje sobre los teléfonos de la modelo.

En el allanamiento en la casa del barrio Los Lagos, en Nordelta, el lunes pasado, la Policía Federal secuestró USD 569.911, $2.000.000 y unos 2000 pesos uruguayos. Además, se secuestró dos Iphone, una Macbook, dos Ipad, un Ipod con cámara y una notebook marca Samsung que podrían contener información valiosa para la investigación. También la Justicia accedió a un listado de ingresos y salidas a la casa de Clerici.

Las fotos en el yate que desencadenaron el escándalo, es otro de los puntos que está bajo la lupa del magistrado. Es que el juez Ernesto Kreplak envió exhortos a España para determinar quién es el dueño del yate “Bandido”, cuyo costo de alquiler oscilaba alrededor de los 8.400 euros por una jornada de ocho horas. Por su parte, Clerici había manifestado a través de sus redes sociales, que el yate se lo había prestado "un amigo de su hermana", sin embargo, esto aún es materia de investigación.

No obstante, también se busca determinar cómo se pagó la estadía en el lujoso hotel Marbella Club, donde Insaurralde y Clerici habrían elegico para hospedarse la villa “Casabel”, una casa exclusiva, de 550 m2, con capacidad limitada para seis personas. El juez también mandó exhortos a Estados Unidos, para saber datos de un departamento ubicado en Miami, y a Uruguay, donde se habrían canalizado fondos derivados de la separación de Insaurralde y Jesica Cirio, la ex esposa del ex funcionario público, y madre de su hija.

La Justicia también está investigando los más de 100 viajes de Insaurralde al exterior. Por ese motivo, el fiscal Sergio Mola le pidió la semana pasada a la PSA el detalle de cada reserva y del equipaje despachado, el valor de los pasajes, y los medios que se utilizaron para abonarlos. Además, se puso especial enfásis en los vuelos privados de Insaurralde. Para eso, se solicitó información a la PSA y al director del Registro Nacional de Aeronaves.

Por el momento, de acuerdo a lo que consta en los papeles de la investigación, se sabe que la modelo viajó a Madrid el 7 de septiembre por AirEuropa, y que el boleto de avión se pagó al contado, en pesos, a través de una agencia de turismo. El mismo se emitió el 17 de agosto, casi tres semanas antes del viaje, mientras que el ex jefe de Gabinete bonaerense viajó el 15 de septiembre, en un avión de Iberia. El pasaje del vuelo de ida y vuelta en primera clase se sacó apenas un día antes, el 14 de septiembre, desde Estados Unidos, y tuvo un costo de USD 8.139,30. Ahora la Justicia busca determinar quién es el titular de la tarjeta con la que se efectuó la compra del pasaje.