Personal de la Salud volvió a manifestarse frente al hospital

Casos positivos, personal aislado y sin el dinero de sus salarios. Así afronta el personal de la Salud la emergencia contra el coronavirus en Chubut. La lucha por el pago de los salarios nunca se detuvo y hoy se volvió a dejar en claro que no se retrocederá hasta que el pago de los haberes sea en tiempo y forma.

Los trabajadores estatales se manifestaron frente al Hospital Regional para exigir el pago del aguinaldo (complementar el de junio y de diciembre) y los salarios de noviembre. “Sigue igual porque no hay anuncio claro. Si bien el Gobierno dijo que los salarios iban a estar mañana, nos están debiendo diciembre”, sostuvo Ramón Velázquez, trabajador del centro asistencial.

“Los trabajadores no están de buen ánimo porque el Gobierno dijo que iban a actualizar el tema de los salarios y más allá de esto está atrasado. Y algunos organismos como jubilados y auxiliares de la Educación quedan afuera del pago de la masa salarial. No nos pone a todos en la misma posición”, aseguró.

En diálogo con El Patagónico, Velázquez consideró: “estamos en la misma situación del año pasado. Ni a hablar el tema del banco y tarjetas de crédito y un montón de inconvenientes que tenemos a partir del atraso del pago de salarios”.

“Nosotros no nos tomamos vacaciones este año porque no podemos. Hay muchos compañeros que están sobrepasados de trabajo. Estaban pidiendo colaboración para el CERet (por el comienzo del Plan Detectar en la zona norte de Comodoro) pero no hay gente porque tenemos personal que se ha vuelto a contagiar o que está aislada”, subrayó.

El trabajador del Hospital Regional manifestó que la próxima semana continuarán las movilizaciones mañana y hay posibilidades de que los gremios estatales se unan para reforzar el reclamo. “No se nota la medida de un paro porque hay gente que está en la casa, otra está licenciada, otros aislados. Los menos que somos estamos afuera en la calle. Siempre queremos mostrar el descontento de todo el personal público ante el Gobierno provincial”, manifestó.