Petroleros aseguran "hoy corremos riesgo más de 100 personas"

Este mediodía, miembros de la Comisión Directiva de Petroleros Privados del Chubut se expresaron en torno al caso positivo detectado en PECOM. Sebastián Alí, apuntó contra las evasivas del sector empresarial para clarificar lo sucedido y que ello ha aportado a la confusión general ante la falta de información certera acerca de si hay un caso positivo de coronavirus entre sus empleados y en qué momento se dio el mismo. La empresa informó hoy el diagnóstico de Coronavirus de uno de sus empleados a la Secretaría de Trabajo.

El dirigente del gremio junto al Delegado Gremial Alexis Chávez, comentó que lo que están reclamando es que “antes de que dé positivo nuestro compañero, se aisló a cinco personas más que nunca las mandaron a hacer el hisopado, y ahora que se da su análisis positivo, la empresa nunca lo comunicó a la parte sindical ni a nuestro compañero de trabajo, y no se aplicó ningún tipo de protocolo como dicen que hicieron Esa es la incertidumbre que tenemos”. En cuanto, al orígen del contagio, se indicó “este compañero el 8 de julio tuvo los síntomas. Con antelación a eso, su mujer había presentado síntomas y se había hecho el hisopado, lo cual no se informó acá, es algo que viene de arrastre. A ella ese hisopado le dio positivo pero él siguió viniendo a laburar. El tema viene de arrastre, hay una falta de información total de parte de la empresa”, aseguró Alí.

Y agregó: “a la semana siguiente nos avisaron que el muchacho se quedaba porque presentaba síntomas y a la mujer todavía no le daba positivo. Después dijeron que a la mujer le dio positivo y que él examen de él, cuando se lo hizo, se perdió (…) recién este domingo nos dieron una respuesta a las 7 de la tarde; o sea que ya vino e interactuó con los compañeros, se sentó en un colectivo con 20 trabajadores”.

“La empresa dice que los casos estrechos son los familiares, y no nosotros, pero por más que respetemos los protocolos, son dos horas de viaje. Señalan que no creen conveniente bajarlos, lo único que hicieron fue bajarlos a Comodoro y que estuvieran catorce días aislados, cinco personas solamente y no los 20 que estaban en el colectivo. Es una posición demasiado negligente, porque hoy corremos riesgos más de 100 personas”, señalaron Alí y Chavez.

PEDIDO DE HISOPADOS

“Esta es una empresa de mantenimiento y producción, no es que estamos en un turno sino que estamos todos juntos acá y vamos a otros distritos, Pecom está en el Yacimiento de PAE donde tenemos el Dragón, Tres Picos, Valle Hermoso y Anticlinal nos manejamos todos en todos lados”, expresó el miembro de Comisión de Petroleros Privados al Comodorense.

En ese marco, indicó Alí que están solicitando que a la gente que ya bajó, se le haga un hisopado. “Todos sabemos y somos conscientes de que eso no va a parar nada. Por lo pronto nosotros estamos pidiendo eso porque ya mañana cuando se cumplan los 14 días la van a querer hacer subir. A lo que vamos nosotros es a qué pasa si la persona es asintomática. Hay que tener todos los recaudos y la empresa no lo hace, porque con una boleta médica común te exigen que antes de reintegrarse a trabajar pases otra vez al médico para ver si en realidad te corresponde el alta o no, y ante esta situación no están haciendo una ni otra”.

Por último, el dirigente reiteró que “no nos cuidan, estamos totalmente desamparados por parte de la empresa y es entonces cuando el sindicato actúa desde el lugar que le corresponde, salvaguardando al trabajador. No es que hacemos una retención ni nada, sino que necesitamos esa respuesta. Como sindicato, comisión y cuerpo de delegados estamos concurriendo todos los días sector de trabajo para poder tener presencia en este tipo de situaciones”.