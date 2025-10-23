El fiscal Eduardo Taiano solicitó que sea juzgado el efectivo Cristian Miguel Rivaldi, acusado de abuso de autoridad y lesiones leves.

Piden elevar a juicio la causa por la nena de 10 años gaseada por la Policía Federal

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó que sea juzgado el efectivo de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi, acusado de abuso de autoridad y lesiones leves. El hecho ocurrió durante una manifestación de los jubilados.

En su requerimiento, el fiscal pidió el juicio para el agente de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi, acusado de haber rociado con gas irritante a una niña de 10 años, Fabrizia Pegoraro, y a su madre, Carla Pegoraro, durante una protesta en defensa de los derechos de los jubilados realizada el 11 de septiembre de 2024 frente al Congreso de la Nación.