Piden que el TEG reabra sus inscripciones en el segundo cuatrimestre

El Transporte Estudiantil Gratuito (TEG) sigue generando polémica. La cantidad de pasajes otorgados no alcanza para los usuarios que deben tomarse dos colectivos para asistir a sus instituciones. Y otra de las problemáticas es que muchos estudiantes no alcanzaron a ser parte del programa por diferentes razones.

Esto llevó a que la Federación Universitaria Patagónica (FUP) envíe un pedido a la rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Lidia Blanco, para que gestione ante las autoridades provinciales la reapertura de inscripciones para el segundo cuatrimestre.

En diálogo con El Patagónico, el presidente de la FUP, Matías Silvera, explicó que la iniciativa se basa en dos razones. Una de ellas es que la mayoría de las facultades abre su periodo de inscripciones en el segundo semestre. “Es decir, que aquella persona que no está estudiando en una facultad puede anotarse en este cuatrimestre”, aseveró.

Otro de los argumentos es que muchos usuarios quedaron pendientes de ser habilitados en los primeros seis meses del año. “La burocracia del sistema hizo que la gente no aparezca en la lista y, a pesar que se hicieron varias gestiones, no hubo respuestas. También pasaba que estudiantes de otras localidades no podían acceder al sistema. No los tomaban en cuenta y no podían hacer uso del TEG”, destacó.

“Nos parecía importante que la rectora gestione ante las autoridades. Ella puede gestionarlo más rápido que nosotros presentando notas, que muchas veces no tienen respuestas”, agregó.

El TEG otorga mensualmente 40 pasajes por mes. La cantidad es considerada insuficiente para los usuarios porque la mayoría debe tomarse cuatro colectivos diarios para ir y regresar de cursar sus estudios. “Mucha gente, principalmente de la zona sur, debe tomarse varios colectivos. Lo que hay ahora es el boleto combinado que permite que cuando se termine el TEG se abone un solo pasaje, pero los boletos que otorga el sistema siguen siendo pocos”, afirmó Silvera.