El municipio prosigue con el mantenimiento integral en la ciudad

Cuadrillas municipales trabajan en avenida Rivadavia, entre Alsina y España, con acciones de limpieza, desmalezado, poda y retiro de árboles secos.

La Municipalidad continúa desarrollando tareas de mantenimiento urbano en distintos sectores de la ciudad, con intervenciones centradas actualmente en la zona céntrica, específicamente sobre el bulevar de Avenida Rivadavia, en el tramo que se extiende desde Alsina hasta España.

En este marco, el personal municipal ya completó la limpieza general y el desmalezado de toda la franja correspondiente a este sector, avanzando en la recuperación y puesta en valor de uno de los espacios más transitados de la ciudad.

El director general de Parques y Paseos, Gustavo Camino, destacó que “estas tareas forman parte de un plan sostenido de mantenimiento y conservación de los espacios públicos, con el objetivo de brindar una ciudad más limpia, ordenada y segura para todos los vecinos”.

“Actualmente, las cuadrillas se encuentran abocadas a la poda correctiva de los ejemplares arbóreos, una tarea fundamental debido a que muchos de ellos no habían recibido el tratamiento adecuado desde hace varios años. Esta intervención permite mejorar su desarrollo, prevenir riesgos y contribuir al ordenamiento del arbolado urbano”, explicó.

De manera paralela, Camino detalló que “también se lleva adelante el retiro de árboles secos, una acción necesaria para garantizar la seguridad de peatones y automovilistas, además de optimizar la estética general del bulevar”.