Playa Magagna: el cuerpo es de un rionegrino con antecedentes

Según se pudo determinar, se trata de un hombre oriundo de Villa Regina, Río Negro, cuyas iniciales son M.D.G., de 38 años de edad. El mismo presentaba antecedentes relacionados a la comercialización de estupefacientes. El propio gobernador Ignacio Torres incluso aseguró que al parecer el fallecido "había participado de una pelea con un delincuente muy conocido de Puerto Madryn".

Otros datos que se conocieron sobre la víctima es que estuvo presente en un allanamiento a una vivienda en Trelew relacionado con una causa por estupefacientes. También que hace algunas semanas atrás había denunciado ser víctima de un robo en Puerto Madryn.

La muerte habría sido producto de golpes en el rostro y la cabeza, presentando el cuerpo múltiples contusiones y heridas contuso-cortantes.

Ahora se trabaja para poder determinar el día y la hora del deceso, así como el tipo de elemento utilizado para causarle las lesiones.

El cadáver fue hallado por pescadores que transitaban por la zona denominada Caras Talladas, al sur de Los Cangrejales, quienes avisaron a las autoridades sobre la presencia en la costa de un cuerpo. El sitio, de acceso solo de a pie por la playa, o por una cordada al final del asfalto que va a Santa Isabel, está a unos 15 kilómetros de Rawson.

Para llegar al cuerpo, los Bomberos de Rawson tuvieron de montar un operativo en la oscuridad y descender con cuerdas por el empinado barranco.

La tarea de los bomberos demandó varias horas y contaron con el apoyo de la Policía de Playa Unión y Prefectura Naval Argentina.

Tras la noticia del hallazgo del cadáver, tomó intervención el fiscal de turno, Leonardo Cheuqueman, para coordinar las primeras diligencias e iniciar la investigación.